Ta plaża jest najlepsza w Polsce! Zobacz zdjęcia hitu na wakacje 2026

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Ustka najlepszą plażą w Polsce. Ranking przed wakacjami 2026

Ustka została wybrana najlepszą plażą w Polsce. Tak zdecydowali uczestnicy 13. edycji Rankingu Polskich Plaż organizowanego przez Magazyn Travelist we współpracy z Polską Organizacją Turystyczną. Po raz pierwszy od 12 lat na szczycie zestawienia nie znalazło się Świnoujście. Tym razem to Ustka zdobyła najwięcej głosów w kategorii Plaża Roku i po raz pierwszy w historii rankingu znalazła się na pierwszym miejscu.

Ustka od lat należy do najchętniej odwiedzanych miejsc nad Bałtykiem. Turyści cenią ją za szerokie plaże, promenadę, liczne atrakcje. Wschodnia część plaży przyciąga osoby szukające rozrywki i wakacyjnej atmosfery, zachodnia jest spokojniejsza i pozwala odpocząć z dala od największych tłumów.

Drugie miejsce w rankingu zajęło Świnoujście. Choć tym razem nie udało mu się obronić pierwszej pozycji, kurort nadal pozostaje jednym z najpopularniejszych miejsc wypoczynku nad polskim morzem. Na trzecim miejscu znalazło się Dźwirzyno, które zdobywa coraz większe uznanie wśród turystów szukających spokojniejszego wypoczynku.

Internauci uznali, że właśnie w Ustce najlepiej wypoczywa się z dziećmi

Ustka odniosła także sukces w kategorii najlepszej plaży dla rodzin. Internauci uznali, że właśnie tam najlepiej wypoczywa się z dziećmi. Na kolejnych miejscach znalazły się Świnoujście i Łeba.

W rankingu oceniano plaże także pod kątem aktywnego wypoczynku, atrakcyjności zdjęć, wakacyjnej atmosfery oraz kontaktu z naturą. W kategorii najlepszej plaży dla aktywnych zwyciężyło Świnoujście. Najpiękniejszą INSTAplażą został Hel, który od lat przyciąga miłośników fotografii. Za plażę najbardziej tętniącą życiem uznano Kołobrzeg.

Nowością tegorocznej edycji była kategoria najbardziej klimatycznej dzikiej plaży. Tutaj zwyciężyło Mikoszewo, wyprzedzając Wisełkę i Stilo.

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Kompletne zestawienie laureatów Rankingu Polskich Plaż 2026

Główna kategoria – Plaża Roku: Złoty medal przypadł Ustce, srebro powędrowało do Świnoujścia, a na najniższym stopniu podium znalazło się Dźwirzyno.

Najlepsze miejsce dla rodzin: W tej grupie triumfowała Ustka, wyprzedzając w zestawieniu Świnoujście oraz nadmorską Łebę.

Przestrzeń dla osób aktywnych: Liderem zestawienia zostało Świnoujście, na drugiej pozycji sklasyfikowano Kołobrzeg, a pierwszą trójkę zamknęła Jastarnia.

Najbardziej malownicza INSTAplaża: Tutaj bezapelacyjnie wygrał Hel, pokonując rywalizujące z nim Świnoujście oraz gdyńskie Orłowo.

Wybrzeże najsilniej tętniące życiem: Pierwsze miejsce zajął gwarny Kołobrzeg, drugie wywalczyło Świnoujście, trzecią lokatę przypisano Sopotowi.

Klimatyczna i dzika plaża: Na pierwszy miejscu znalazło się Mikoszewo, które w głosowaniu internautów zostawiło w tyle Wisełkę i spokojne Stilo.

Quiz geograficzny. Wiesz, nad jakim morzem leży to miasto? Pytanie 1 z 12 Na początek coś prostego. Nad jakim morzem leży Sztokholm? Norewskim Bałtyckim Północnym Następne pytanie