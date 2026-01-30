Nowa waluta w Bułgarii

Bułgaria, jeden z najchętniej wybieranych wakacyjnych kierunków przez Polaków, wprowadza istotną zmianę, która może zaskoczyć wielu turystów. Kraj przygotowuje się do zastąpienia dotychczasowego lewa nową walutą - w obiegu od dłuższego pojawiają się banknoty i monety euro. Dla osób planujących urlop oznacza to konieczność dostosowania się do nowych zasad płatności oraz wcześniejszego przygotowania odpowiedniej gotówki na wyjazd.

Koniec ery lewa w Bułgarii

Dokładnie 1 stycznia 2026 roku Bułgaria przystąpiła do strefy euro, a od 1 lutego 2026 roku nie będzie już można płacić narodową walutą - lewem. Pierwszy miesiąc roku był okresem przejściowym kiedy to mieszkańcy mogli płacić dwiema walutami. Od niedzieli 1 lutego to się zmieni i akceptowane będzie tylko euro.

Dlaczego Bułgaria przyjęła euro?

Bułgaria oficjalnie przyjęła euro 1 stycznia 2026 roku, zastępując swoją dotychczasową walutę - lewa. To historyczny krok, ale nie był on jednoznacznie akceptowany przez społeczeństwo i polityków - wiele osób i środowisk wyrażało sprzeciw. Dlaczego jednak mimo to zdecydowano się na taki krok? Oto kilka kluczowych przyczyn:

Pełna integracja z Unią Europejską

Korzyści gospodarcze

Głębokie powiązania z euro już wcześniej (bułgarski lew od lat był sztywno powiązany z euro - uczestniczył w mechanizmie ERM II i miał stały kurs wymiany).

Przeciwnicy euro bali się w szczególności wzrostu cen oraz poczucia utraty swojej tożsamości.

Euro - wspólna waluta Europy

Euro (EUR) to wspólna waluta europejska, którą posługują się kraje należące do strefy euro – czyli części państw Unii Europejskiej. Jest jedną z najważniejszych walut świata, obok dolara amerykańskiego. Obecnie euro jest oficjalną walutą w 21 krajach Unii Europejskiej w tym np. w Niemczech, Francji, Włoszech, Hiszpanii.

Czy w Polsce będzie euro?

Przystępując przed laty do UE zgodziliśmy się jako kraj na przyjęcie europejskiej waluty, ale bez konkretnego terminu. W przyszłości z pewnością to nastąpi, lecz spoglądając na obecną sytuację gospodarczą i polityczną raczej nie w tej najbliższej. Jakiś czas temu na temat ewentualnego przyjęcia przez Polskę wspólnej waluty wypowiedział się minister finansów Andrzej Domański dla brytyjskiego dziennika "The Financial Times":

Nasza gospodarka radzi sobie obecnie wyraźnie lepiej, niż w przypadku większości krajów strefy euro. Mamy coraz więcej danych, badań i argumentów przemawiających za utrzymaniem polskiego złotego.

