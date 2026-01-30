Nowa waluta w wakacyjnym raju Polaków. Na urlop zabierz aktualne banknoty

Wakacyjny raj Polaków ma ważną zmianę dla turystów. W kraju wprowadzono nową walutę i do obiegu trafiają banknoty z nowej emisji, które już wkrótce staną się podstawowym środkiem płatniczym. Osoby planujące urlop powinny więc wcześniej sprawdzić, jak wygląda aktualna gotówka, by uniknąć problemów podczas zakupów czy wymiany pieniędzy.

Nowa waluta w Bułgarii

Bułgaria, jeden z najchętniej wybieranych wakacyjnych kierunków przez Polaków, wprowadza istotną zmianę, która może zaskoczyć wielu turystów. Kraj przygotowuje się do zastąpienia dotychczasowego lewa nową walutą - w obiegu od dłuższego pojawiają się banknoty i monety euro. Dla osób planujących urlop oznacza to konieczność dostosowania się do nowych zasad płatności oraz wcześniejszego przygotowania odpowiedniej gotówki na wyjazd.

Koniec ery lewa w Bułgarii

Dokładnie 1 stycznia 2026 roku Bułgaria przystąpiła do strefy euro, a od 1 lutego 2026 roku nie będzie już można płacić narodową walutą - lewem. Pierwszy miesiąc roku był okresem przejściowym kiedy to mieszkańcy mogli płacić dwiema walutami. Od niedzieli 1 lutego to się zmieni i akceptowane będzie tylko euro. 

Wakacyjny raj Polaków - Bułgaria

Dlaczego Bułgaria przyjęła euro?

Bułgaria oficjalnie przyjęła euro 1 stycznia 2026 roku, zastępując swoją dotychczasową walutę - lewa. To historyczny krok, ale nie był on jednoznacznie akceptowany przez społeczeństwo i polityków - wiele osób i środowisk wyrażało sprzeciw. Dlaczego jednak mimo to zdecydowano się na taki krok? Oto kilka kluczowych przyczyn:

  • Pełna integracja z Unią Europejską
  • Korzyści gospodarcze
  • Głębokie powiązania z euro już wcześniej (bułgarski lew od lat był sztywno powiązany z euro - uczestniczył w mechanizmie ERM II i miał stały kurs wymiany).

Przeciwnicy euro bali się w szczególności wzrostu cen oraz poczucia utraty swojej tożsamości.

Euro - wspólna waluta Europy

Euro (EUR) to wspólna waluta europejska, którą posługują się kraje należące do strefy euro – czyli części państw Unii Europejskiej. Jest jedną z najważniejszych walut świata, obok dolara amerykańskiego. Obecnie euro jest oficjalną walutą w 21 krajach Unii Europejskiej w tym np. w Niemczech, Francji, Włoszech, Hiszpanii. 

Czy w Polsce będzie euro?

Przystępując przed laty do UE zgodziliśmy się jako kraj na przyjęcie europejskiej waluty, ale bez konkretnego terminu. W przyszłości z pewnością to nastąpi, lecz spoglądając na obecną sytuację gospodarczą i polityczną raczej nie w tej najbliższej. Jakiś czas temu na temat ewentualnego przyjęcia przez Polskę wspólnej waluty wypowiedział się minister finansów Andrzej Domański dla brytyjskiego dziennika "The Financial Times":

Nasza gospodarka radzi sobie obecnie wyraźnie lepiej, niż w przypadku większości krajów strefy euro. Mamy coraz więcej danych, badań i argumentów przemawiających za utrzymaniem polskiego złotego.

