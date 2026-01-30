Szczątki chińskiej rakiety mogą spaść na Polskę! Ale nie tylko. Gdzie jest zagrożenie?

Szczątki chińskiej rakiety mogą dziś spaść na Polskę. Zagrożone także inne kraje

"Polska Agencja Kosmiczna prognozuje, że dziś może dojść do wejścia w atmosferę fragmentu rakiety ZQ-3 R/B. Szacowane okno czasowe: 9:09–13:21 czasu polskiego. Prognozy mogą się zmieniać wraz z nowymi danymi" - takie komunikaty opublikowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Dziś, 30 stycznia rano dodano: "Możliwe przeloty nad Polską: • Pas nadmorski Bałtyku – ok. 9:54 • Suwalszczyzna – ok. 12:55". "Ze względu na szacowaną masę (11000 kg) oraz nieznaną strukturę obiektu ZQ-3 R/B zwracamy uwagę, że może on nie ulec całkowitemu spaleniu w atmosferze Ziemi. Szczątki obiektu mogą dotrzeć do powierzchni Ziemi wzdłuż ostatniej trajektorii” - przekazała Polskiej Agencja Kosmiczna w komunikacie. O co chodzi? Wracająca z kosmosu rakieta Zhuque-3, opracowana przez prywatną chińską firmę LandSpace, ma wejść dziś w atmosferę Ziemi. Prawdopodobnie w niej spłonie, ale pewne elementy mogą teoretycznie ocaleć i zagrozić ludziom na Ziemi.

Suwałki, Wielka Brytania czy Rosja? Chińska rakieta może spaść wszędzie

Gdzie dokładnie? Te dane dynamicznie zmieniały się w ciągu ostatnich godzin. POLSA informowała wcześniej, że rakieta może pojawić się nad Bieszczadami, w pasie linii brzegowej Morza Bałtyckiego (od Szczecina po Hel) oraz Suwalszczyzną (od Mierzei Wiślanej po granicę z Białorusią w okolicach Dąbrowy Białostockiej). Z najnowszych danych RCB wynika, ze zagrożone są nadal Suwałki i Pomorze. Na Facebookowej stronie poświęconej astronomii, "Z głową w gwiazdach", czytamy z kolei: "Z aktualnej trajektorii wynika, że kilkanaście minut przed prognozowanym momentem deorbitacji drugi stopień rakiety przeleci: • nad centralną częścią Wysp Brytyjskich, • następnie nad Morzem Północnym, • dalej nad północną Danią, • południową Szwecją, w tym w rejonie Sztokholmu, • następnie nad całą Łotwą, • po czym wleci na terytorium Rosji".

📡 Polska Agencja Kosmiczna (POLSA) prognozuje, że jutro, 30 stycznia, dojdzie do wejścia w atmosferę fragmentu chińskiej rakiety. Jedne z ostatnich przelotów mogą przebiegać nad Polską.⏰ Według aktualnych danych deorbitacja może nastąpić między godz. 3:35 a 16:51 czasu… pic.twitter.com/pkvOuv6b46— Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) January 29, 2026

