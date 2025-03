Autor:

Nowe przedmioty w szkołach 2025. Reforma Barbary Nowackiej wchodzi w życie

6 marca 2025 roku Minister Edukacji Barbara Nowacka podpisała projekty rozporządzeń dotyczące edukacji obywatelskiej i zdrowotnej. O owych przedmiotach szkolnych mówiło się od dłuższego czasu, a teraz wszystko jest już jasne. Edukacja obywatelska i zdrowotna pojawi się w planie lekcji uczniów już od września 2025 roku.

O co chodzi z nowym przedmiotem w szkole? Edukacja obywatelska i zdrowotna

Ministerstwo Edukacji chcąc rozwijać polską szkołę i przygotować jak najlepiej uczniów do życia we współczesnym świecie postanowiło wprowadzić dwa nowe przedmioty, które - tak jak wspominaliśmy - pojawią się w planach lekcji uczniów już we wrześniu tego roku. Co jednak mają na celu?

Edukacja obywatelska ma na celu przygotowanie młodzieży do życia w społeczeństwie demokratycznym. Owy przedmiot ma wzmacniać postawy patriotyczne oraz kształtować otwartość i szacunek wobec innych. Edukacja zdrowotna natomiast ma zastąpić dotychczasowe zajęcia wychowania do życia w rodzinie (WDŻ).

Głównym celem przedmiotu edukacja zdrowotna jest kształtowanie kompetencji uczniów związanych z całożyciową dbałością o zdrowie oraz budowanie potencjału zdrowotnego własnego i otoczenia - czytamy w komunikacje MEN, gov.pl.

Nowe przedmioty w szkołach od września 2025. Kto poprowadzi lekcje?

Nowe przedmioty będą musiały być prowadzone przez odpowiednich nauczycieli i w przypadku edukacji zdrowotnej mówimy o osobach z wykształceniem w zakresie edukacji zdrowotnej, biologii czy wychowania fizycznego.

Dodatkowo pojawią się także szkolenia dla nauczycieli, którzy będą uczyć nowych przedmiotów, a przeprowadzi je Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie we współpracy z publicznymi placówkami doskonalenia nauczycieli. Co ciekawe, Ministerstwo Edukacji zleci także 11 uczelniom realizację kwalifikacyjnych studiów podyplomowych dla nauczycieli, przygotowujących do nauczania edukacji zdrowotnej - nauka będzie całkowicie darmowa!

W przypadku edukacji obywatelskiej lekcje prowadzić będą prawdopodobnie nauczyciele, którzy dotąd byli odpowiedzialni za przedmiot wiedza o społeczeństwie oraz ci, którzy do września 2025 roku nabędą odpowiednie kwalifikacje m.in. podczas szkoleń.

