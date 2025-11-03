Co roku w Polsce strażacy wyjeżdżają setki razy do pożarów domów i mieszkań. Wielu Polaków regularnie zatruwa się także tlenkiem węgla – niewidocznym i bezwonnym gazem, nazywanym nie bez powodu "cichym zabójcą". Co ważne, takich tragedii można było uniknąć, gdyby w domach i mieszkaniach działały czujniki dymu oraz czadu. W związku z tym rząd postanowił działać i wprowadzono nowe przepisy, które nakładają obowiązek montażu tych urządzeń w określonych przypadkach.

Nowe obowiązki dla właścicieli mieszkań - montaż czujek dymu i tlenku węgla

W dniu 22 listopada 2024 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 listopada 2024 r. (poz. 1716), które zmienia dotychczasowe przepisy w zakresie ochrony przeciwpożarowej budynków. Nowe regulacje przewidują m.in.:

Obowiązek wyposażenia pomieszczeń mieszkalnych lub jednostek mieszkalnych świadczących usługi hotelarskie w co najmniej jedną autonomiczną czujkę dymu.

W pomieszczeniach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego - obowiązek montażu także autonomicznej czujki tlenku węgla.

Terminowość: dla nowych budynków wymagania obowiązują szybciej, dla już istniejących - przewidziano okresy przejściowe.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji podkreśla, że celem zmian jest znaczące ograniczenie liczby ofiar śmiertelnych i rannych w pożarach oraz w zatruciach tlenkiem węgla.

Kto i kiedy musi zamontować czujki?

Od 23 grudnia 2024 r.: obowiązek dla nowych budynków mieszkalnych oraz jednostek mieszkalnych świadczących usługi hotelarskie - właściciel/deweloper musi zamontować co najmniej czujkę dymu, a jeśli w pomieszczeniu spalane jest paliwo także czujkę czadu.

Do 30 czerwca 2026 r.: obowiązek dla istniejących lokali mieszkalnych świadczących usługi hotelarskie (np. apartamenty, wynajem krótkoterminowy).

obowiązek dla istniejących lokali mieszkalnych świadczących usługi hotelarskie (np. apartamenty, wynajem krótkoterminowy). Do 1 stycznia 2030 r.: obowiązek dla już użytkowanych lokali mieszkalnych, w których odbywa się spalanie paliwa lub co najmniej czujki dymu.

Czujniki mogą uratować życie

Instalacja czujnika dymu i czadu to bardzo dobre rozwiązanie, które może uratować życie wielu osób. Koszty instalacji czujki są relatywnie niewielkie w porównaniu z potencjalnymi skutkami zatrucia albo pożaru. Średnia cena czujki dymu to ok. 60 zł, czujki czadu ok. 100 zł, więc warto zdecydować się na taką inwestycję.