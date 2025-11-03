Nowy obowiązek dla właścicieli mieszkań. Rząd nie daje wyboru

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
Marta Kowalska
2025-11-03 23:34

Rząd wprowadził nowe przepisy mające zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców. Tym samym już niebawem każde mieszkanie, dom i obiekt hotelowy będą musiały zostać wyposażone w czujniki dymu i tlenku węgla. Na spełnienie obowiązku właściciele mają określony czas.

Blok przy ul. Sonaty 6 na Mokotowie, w którym żył Beksiński

i

Autor: Kamil Durajczyk
Super Express Google News

Co roku w Polsce strażacy wyjeżdżają setki razy do pożarów domów i mieszkań. Wielu Polaków regularnie zatruwa się także tlenkiem węgla – niewidocznym i bezwonnym gazem, nazywanym nie bez powodu "cichym zabójcą". Co ważne, takich tragedii można było uniknąć, gdyby w domach i mieszkaniach działały czujniki dymu oraz czadu. W związku z tym rząd postanowił działać i wprowadzono nowe przepisy, które nakładają obowiązek montażu tych urządzeń w określonych przypadkach.

Nowe obowiązki dla właścicieli mieszkań - montaż czujek dymu i tlenku węgla

W dniu 22 listopada 2024 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 listopada 2024 r. (poz. 1716), które zmienia dotychczasowe przepisy w zakresie ochrony przeciwpożarowej budynków. Nowe regulacje przewidują m.in.:

  • Obowiązek wyposażenia pomieszczeń mieszkalnych lub jednostek mieszkalnych świadczących usługi hotelarskie w co najmniej jedną autonomiczną czujkę dymu.
  • W pomieszczeniach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego - obowiązek montażu także autonomicznej czujki tlenku węgla.
  • Terminowość: dla nowych budynków wymagania obowiązują szybciej, dla już istniejących - przewidziano okresy przejściowe.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji podkreśla, że celem zmian jest znaczące ograniczenie liczby ofiar śmiertelnych i rannych w pożarach oraz w zatruciach tlenkiem węgla.

Polecany artykuł:

Hotel gigant w Beskidach. Ten najdłuższy obiekt w Europie ma 330 metrów długości

Kto i kiedy musi zamontować czujki?

  • Od 23 grudnia 2024 r.: obowiązek dla nowych budynków mieszkalnych oraz jednostek mieszkalnych świadczących usługi hotelarskie - właściciel/deweloper musi zamontować co najmniej czujkę dymu, a jeśli w pomieszczeniu spalane jest paliwo także czujkę czadu.
  • Do 30 czerwca 2026 r.: obowiązek dla istniejących lokali mieszkalnych świadczących usługi hotelarskie (np. apartamenty, wynajem krótkoterminowy).
  • Do 1 stycznia 2030 r.: obowiązek dla już użytkowanych lokali mieszkalnych, w których odbywa się spalanie paliwa lub co najmniej czujki dymu.

Dalsza część artykułu znajduje się poniżej.

Sonda
Czy posiadasz w domu czujnik tlenku węgla?

Czujniki mogą uratować życie

Instalacja czujnika dymu i czadu to bardzo dobre rozwiązanie, które może uratować życie wielu osób. Koszty instalacji czujki są relatywnie niewielkie w porównaniu z potencjalnymi skutkami zatrucia albo pożaru. Średnia cena czujki dymu to ok. 60 zł, czujki czadu ok. 100 zł, więc warto zdecydować się na taką inwestycję.

Strażacy walczyli z pożarem śmieciarki. Tego nie było w scenariuszu ćwiczeń!
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ZMIANY
NOWE PRZEPISY