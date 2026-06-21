Pożar fabryki w Charnowie. Trwa duża akcja gaśnicza

Do pożaru doszło w niedzielę, 21 czerwca, około godziny 12.30 na terenie zakładu produkcyjnego w Charnowie w gminie Ustka. Według wstępnych informacji ogień pojawił się w jednej z hal firmy "Aerosol", a następnie objął cały obiekt produkcyjny.

Na miejscu po godzinie 14.00 pracowało już 29 zastępów Państwowej Straży Pożarnej ze Słupska i Ustki oraz jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z okolicy. Sytuacja jest wyjątkowo trudna, ponieważ na terenie zakładu znajdują się zbiorniki ciśnieniowe oraz substancje wykorzystywane w procesie produkcji.

– W jednym z zakładów produkcyjnych w Charnowie doszło do bardzo dużego pożaru. Istnieje zagrożenie wybuchu produktów wyrabianych w zakładzie oraz zbiorników ciśnieniowych. Na miejsce ściągana jest większość jednostek z powiatu słupskiego – poinformował "gp24" kpt. Piotr Basarab ze słupskiej straży pożarnej.

Skala pożaru jest bardzo duża. Nad zakładem unosi się potężny słup czarnego dymu, który według świadków można zobaczyć nawet z odległości kilkunastu kilometrów, także z Ustki. Część mieszkańców okolicznych miejscowości zgłaszała również odgłosy przypominające wybuchy. Strażacy nie wykluczają ewakuacji okolicznych mieszkańców.

Informacje o zdarzeniu potwierdziła policja. Funkcjonariusze przekazali, że zgłoszenie wpłynęło przed godziną 13, a pożar objął całą halę produkcyjną.

Pilny apel do mieszkańców. Zamknij okna i wyłącz wentylację

W związku z pożarem i możliwością przedostania się do powietrza niebezpiecznych substancji wójt gminy Ustka Rafał Konon zwrócił się do mieszkańców z ważnym komunikatem.

W związku z pożarem w Charnowie oraz możliwością występowania w powietrzu szkodliwych substancji, prosimy o pozostanie w domach i ograniczenie wychodzenia na zewnątrz do niezbędnego minimum. Zalecamy zamknięcie okien i drzwi oraz wyłączenie wentylacji mechanicznej - apeluje wójt Rafał konon.

Służby na bieżąco monitorują sytuację, a strażacy kontynuują działania mające na celu opanowanie pożaru i zabezpieczenie terenu zakładu.