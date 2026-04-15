Olbrzymi pożar chińskiego marketu. Strażacy działali przez całą noc. Milionowe straty

Konrad Marzec
Iwo Pastuszka
2026-04-15 9:20

Możliwe zaprószenie ognia przyczyną wtorkowego (14 kwietnia 2026 r.) pożaru marketu w Czersku? Policjanci badają sprawę porannego, niebezpiecznego zdarzenia w województwie pomorskim. Straty liczone są w milionach zł. Zdjęcia z powiatu chojnickiego i najnowsze ustalenia przekazujemy poniżej.

Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło po godzinie 9:00 . Płomienie szybko objęły cały budynek sklepu.
Potężny pożar marketu "Max" w Czersku

Przypomnijmy - we wtorkowy poranek strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze budynku handlowego. Na miejscu pracowało ponad 20 zastępów straży pożarnej, w tym specjalistyczne grupy ratownictwa. 14 kwietnia mieszkańcy dostali komunikat Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. - Zamknij okna i drzwi. Jeżeli możesz zostań w domu. Nie zbliżaj się do miejsca akcji - można było przeczytać w alercie RCB.

Choć ogień udało się opanować po południu, strażacy przez całą noc dozorowali pogorzelisko. Teraz policja ustala dokładne przyczyny pożaru. Obecnie mówi się o możliwym zaprószeniu ognia. - Do zaprószenia mogło dojść w trakcie prac budowlanych, prowadzonych na sąsiadującej działce. Policjanci wspólnie z biegłym z zakresu pożarnictwa przeprowadzą oględziny miejsca zdarzenia. Opinia biegłego będzie kluczowa dla ustalenia przyczyn pożaru - powiedziała dziennikarzowi Radia ESKA st. asp. Magdalena Zblewska z Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach.

W działaniach uczestniczyły m.in. jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, m.in. z Karsina (pow. kościerski) oraz Czarnej Wody. Ze względu na rozwój pożaru prowadzona była ewakuacja osób z pobliskiego osiedla. Na szczęście nie ma informacji o ofiarach. Według wstępnych ustaleń straty mogą sięgać kilku milionów złotych. Do sprawy będziemy wracać w naszym serwisie.

Jeżeli byliście świadkami wypadku bądź niepokojącego zdarzenia w regionie - pożaru, stłuczki itd., dajcie nam znać!

Polecany artykuł:

Weronika już nie boi się więzienia! Dziś ze łzami w oczach dziękuje Karolowi Na…
To miasteczko płonie niemal bez przerwy od 60 lat. Pożaru nikt nie potrafi ugasić
