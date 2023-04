Ornitologiczna sensacja na Pomorzu. We wsi wylądował... pelikan!

Pomorskie. Na drogach pojawił się najnowocześniejszy fotoradar! To nie koniec "niespodzianek" dla kierowców

Do niecodziennego zdarzenia, które można śmiało określić mianem sensacji ornitologicznej doszło w Pieniężnicy (woj. pomorskie). W miniony weekend, na jednym z dachów wylądował ptak, który nie przypominał swoim wyglądem żadnego z żyjących tutaj gatunków. Okazało się, że jest to pelikan.

- Zadzwonił do mnie znajomy i powiedział, że w sieci pojawił się film z pelikanem, który wylądował w okolicy - mówi Anna Niżyńska, która zajmuje się fotografowaniem przyrody. - Myślałam, że to pomyłka, ale pojechałam w to miejsce i rzeczywiście na dachu siedział pelikan.

Skąd pelikan wziął się w tym miejscu, gdzie przedstawiciele jego gatunku w ogóle nie występują? Tego nie wiadomo. Prawdopodobnie zbłądził podczas lotu i trafił na Pomorze zupełnie przypadkiem. Długa podróż mogła być dla niego bardzo wyczerpująca.

- Był zmęczony i markotny. Siedział bez ruchu - dodaje pani Anna.

Pelikan nie zagościł długo w pomorskiej wsi. Po odpoczynku na dachu jednego z budynków, następnego dnia odleciał w nieznanym kierunku.

- Byłam bardzo zaskoczona - nie kryje radości pani Anna. - To dla mnie ogromne osiągnięcie i wyjątkowe doświadczenie. Nie spodziewałam się, że kiedyś w Polsce uda mi się sfotografować pelikana na wolności - dodaje.

