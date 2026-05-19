"Pani od odpadów" przyjedzie na Targ Węglowy. Wielki powrót Festiwalu Czyste Miasto Gdańsk

Festiwal Czyste Miasto Gdańsk 2026 powraca. Mieszkańcy poznają tajniki ekologii

W nadmorskiej metropolii znów zbiorą się osoby, którym zależy na ochronie otaczającej nas przyrody oraz wprowadzaniu zielonych rozwiązań do swojego życia. Nadchodząca odsłona Festiwalu Czyste Miasto Gdańsk ma motywować Gdańszczan do modyfikacji codziennych przyzwyczajeń, udowadniając jednocześnie, że dbanie o naturę jest niezwykle proste i osiągalne dla absolutnie każdego obywatela.

Głównym punktem tegorocznej inicjatywy proekologicznej będzie merytoryczna dyskusja na temat właściwego rozdzielania poszczególnych frakcji śmieci, racjonalnego gospodarowania dostępnymi zasobami oraz pozytywnych aspektów związanych z kompostowaniem bioodpadów.

Inicjatorzy wydarzenia pragną uświadomić lokalnej społeczności, że kuchenne i ogrodowe resztki doskonale sprawdzają się jako naturalny nawóz wspierający miejską roślinność, dlatego warto mądrze przetwarzać trawę czy obierki. Impreza ma na celu systematyczne propagowanie nowatorskiej koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym, gwarantującej ponowne wykorzystanie odzyskanych surowców.

– Zielone miasto zaczyna się od codziennych decyzji mieszkańców. Kompostowanie, ograniczanie ilości odpadów i ponowne wykorzystywanie surowców to działania, które wspólnie budują bardziej odporny i przyjazny Gdańsk. Festiwal pokazuje, że ekologia może być prosta, praktyczna i angażująca dla całych rodzin – mówi Piotr Kryszewski, dyrektor zarządzający ds. zielonego Gdańska.

Gdzie i kiedy odbędzie się ósma edycja Festiwalu Czyste Miasto Gdańsk?

Władze i organizatorzy zaplanowali tegoroczną, ósmą już odsłonę tego popularnego gdańskiego wydarzenia na sobotę, 23 maja, w godzinach od 11.00 do 17.00 na terenie gdańskiego Targu Węglowego.

Atrakcje na Targu Węglowym. "Pani od odpadów" gościem specjalnym

Dla osób biorących udział w evencie przygotowano specjalne strefy tematyczne, w których odbędą się merytoryczne dyskusje i ciekawe zajęcia edukacyjne. Będzie to doskonała okazja do przetestowania ekologicznych patentów w rzeczywistości, w tym bezproblemowego skorzystania z darmowych usług krawieckich lub naprawy jednośladów. Twórcy inicjatywy apelują o zabranie ze sobą niepotrzebnej odzieży, którą będzie można swobodnie wymieniać z innymi lub samodzielnie przerabiać z pomocą wykwalifikowanych specjalistów. Fani wielkich maszyn zyskają niepowtarzalną szansę wejścia do wnętrza trzech nowoczesnych śmieciarek i poczucia się jak pracownicy służb komunalnych.

– Festiwal Czyste Miasto Gdańsk to przede wszystkim spotkanie mieszkańców, którzy chcą świadomie dbać o swoje miasto i środowisko. Chcemy pokazywać, że prawidłowa segregacja odpadów oraz odpowiedzialne gospodarowanie bioodpadami mają realny wpływ na jakość życia w Gdańsku. Edukacja ekologiczna jest dziś jednym z najważniejszych wyzwań samorządu – mówi Anna Wołodźko, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Największą gwiazdą tego wyjątkowego wiosennego spotkania będzie influencerka znana w sieci jako „Pani od odpadów” Monika Michalska, która od dłuższego czasu uświadamia internautów w kwestiach związanych z modną ideą less waste. Znana propagatorka ekologii tłumaczy polskim odbiorcom, w jaki sposób drastycznie zredukować codzienną produkcję śmieci, udowadniając, że zielone nawyki nie muszą wcale oznaczać życiowych poświęceń.

W trakcie trwania kultowej imprezy zaproszona ekspertka skupi się na najpopularniejszych pomyłkach popełnianych przy domowym wyrzucaniu śmieci oraz dokładnie zaprezentuje cykl życia opadów po ich opuszczeniu standardowego śmietnika, aby każdy zrozumiał proces recyklingu. Monika Michalska poprowadzi także szkolenie z kompostowania, podczas którego szczegółowo wyjaśni krok po kroku zasady zakładania i prowadzenia domowego kompostownika.