Pierwsze dwa nowe elektryczne pociągi Impuls są już na Pomorzu!

Linia Szybkiej Kolei Miejskiej pomiędzy Wejherowem a Gdańskiem to komunikacyjny kręgosłup pomorskiej metropolii. W Pomorskiem w 2022 r. przewiezionych zostało 63,6 mln pasażerów, a z pociągów trójmiejskiej SKM skorzystało ponad 43 mln podróżnych, czyli około 67% pasażerów.

Nowy tabor

Do końca 2026 roku na pomorskich torach pojawią się łącznie 32 nowe elektryczne zespoły trakcyjne.

Pomorski samorząd kupił też 4 pociągi hybrydowe, a jeśli pieniądze z Krajowego Programu Odbudowy zostaną odblokowane, to spółka NEWAG wybuduje dla Pomorzan dodatkowych 9 pociągów

– wylicza Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

W sumie województwo wzbogaci się o co najmniej 36, a może nawet 45 pociągów. Te liczby czynią pomorskie zamówienie taborowe jednym z największych tego typu kontraktów w Polsce.

Tak działa samorząd województwa

W ramach porozumienia samorządu województwa pomorskiego ze spółką PKP SKM w Trójmieście kupionych będzie w sumie 8 składów. Dwa już wożą podróżnych, sześć kolejnych przyjedzie już w krótce.

– W marcu 2023 r. podpisaliśmy porozumienie dotyczące wspólnego wykorzystania pozyskanego w 2018 r. przez PKP SKM unijnego dofinansowania. Osiem pojazdów, które w grudniu br. zaczynają obsługę linii PKP SKM, jest własnością samorządu województwa, a pozostałe 2 (już od pewnego czasu eksploatowane przez PKP SKM) oraz urządzenia do utrzymania taboru należą do PKP SKM. Projekt współfinansowany jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 – przypomina Leszek Bonna, wicemarszałek województwa pomorskiego.

Jego wartość to ponad 240 mln zł, z czego ok. 154 mln to dofinansowanie z funduszy UE.