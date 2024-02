Pijana matka prowadziła BMW. W środku były jej córeczki. Nieoczekiwany finał

Kierująca bmw nie spodziewała się, że trafi na policjantów, którzy może i byli po służbie, ale nadal zachowywali czujność. Funkcjonariusz wyprzedził "osobówkę" i wyhamował podejrzany samochód. Jak się okazało - bardzo słusznie. - Razem z policjantką podbiegł do kierującej pojazdem kobiety i wyczuł od niej silny zapach alkoholu. Obok, na siedzeniu pasażera, siedziała koleżanka kobiety, od której również był wyczuwalny alkohol, a na tylnej kanapie siedziały córki kierującej w wieku 6 i 15 lat - informuje nas asp. Anna Filar, oficer prasowa KPP Kwidzyn. Policjanci zadzwonili po swoich kolegów, którzy nie mieli litości dla nieodpowiedzialnej kobiety.

Pomorskie: Pijana matka poniesie konsekwencje

- 37-letnia kobieta jechała swoim samochodem z blisko promilem alkoholu w organizmie, pasażerka miała ponad 1,5 promila. Kierująca wykazała się skrajnie nieodpowiedzialnym zachowaniem, decydując się na jazdę pod wpływem alkoholu. W tym przypadku nie tylko stworzyła zagrożenie dla siebie i innych uczestników ruchu drogowego, ale także naraziła swoje dzieci na niebezpieczeństwo. Kobieta straciła już prawo jazdy, a o jej dalszym losie zdecyduje sąd. Grozić jej za to może wysoka grzywna, zakaz prowadzenia pojazdów, a nawet kara 3 lat więzienia - dodaje oficer prasowa KPP Kwidzyn.

Co więcej - do Sądu Rodzinnego zostanie również przekazana informacja o sprawowaniu opieki nad dziećmi w stanie nietrzeźwości. Kobieta będzie musiała się długo i gęsto tłumaczyć. Nasza redakcja apeluje do czytelników - pod żadnym pozorem nie wsiadajmy do aut pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Narazimy w ten sposób nie tylko siebie, ale przede wszystkim innych uczestników ruchu.