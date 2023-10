Pijany spowodował śmiertelny wypadek. Spędzi długie lata w więzieniu

Po alkoholu spowodował wypadek. Nie żyje 74-latek

W marcu do sądu trafił akt oskarżenia skierowany przez Prokuraturę Rejonową w Gdyni w sprawie śmiertelnego wypadku przy ul. Witomińskiej. Objęto nim dwie osoby, w tym kierowcę, któremu zarzucono spowodowanie w stanie nietrzeźwości wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym oraz kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości.

- Kierujący samochodem marki Seat w obszarze zabudowanym, na którym obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h, jechał z nadmierną prędkością. Nie zachował szczególnej ostrożności zbliżając się do przejścia dla pieszych i nie ustąpił pierwszeństwa znajdującemu się na pasach mężczyźnie, potrącając go. Pokrzywdzony z licznymi i ciężkimi obrażeniami ciała został przewieziony do szpitala, gdzie pomimo udzielonej mu pomocy zmarł. Sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia nie udzielając pomocy pokrzywdzonemu - przekazała prok. Grażyna Wawryniuk, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

Dodała, że pomocy pokrzywdzonemu 74-latkowi nie udzielił również pasażer pojazdu, który oddalił się z miejsca zdarzenia. - Uniemożliwił także zatrzymanie sprawcy wypadku osobie, która podjęła za nim pościg. Odpychając ją od sprawcy umożliwił mu ucieczkę - wyjaśniła prok. Wawryniuk.

Wyrok w sprawie śmiertelnego wypadku

W poniedziałek, 2 października, przed Sądem Rejonowym w Gdyni zapadł wyrok skazujący w tej sprawie.

- Sąd obu oskarżonych uznał winnymi zarzuconych im przestępstw. Wobec kierowcy, za oba czyny orzekł karę łączną 5 lat pozbawienia wolności oraz dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Zasądził również nawiązkę w kwocie 10 tys. złotych na rzecz osoby najbliższej dla pokrzywdzonego oraz świadczenie pieniężne w kwocie 5 tys. złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz Pomocy Postpenitencjarnej - poinformowała prok. Grażyna Wawryniuk.

- Wobec drugiego z oskarżonych orzekł karę łączną 2 lat ograniczenia wolności polegającej na obowiązku wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cel społeczny w wymiarze 30 godzin w stosunku miesięcznym. Na rzecz osoby najbliżej dla pokrzywdzonego zasądził od oskarżonego kwotę 3 tys. złotych tytułem zadośćuczynienia - dodała.

Wyrok ten jest nieprawomocny.