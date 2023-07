PILNE. Nowy dramat na promie! Ewakuacja i akcja śmigłowca na Stena Estelle płynącym ze Szwecji

Wiele osób robi to nad Bałtykiem. Ratownik pokazuje, jak to się może skończyć!

Czy to już czarna seria dramatycznych incydentów na promach pływających między Polską a Szwecją? Pojawiły się niepokojące informacje o kolejnym incydencie. Tym razem akcja ratownicza miała miejsce na jednostce Stena Estelle dziś, 5 lipca po godzinie 14. Statek płynął ze Szwecji. Jak przekazał Polskiej Agencji Prasowej rzecznik Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, konieczna była ewakuacja jednego z pasażerów. "Wpłynęła do nas informacja od załogi promu Stena Estelle o tym, że na pokładzie znajduje się 65-letni obywatel Słowacji, który potrzebuje ewakuacji medycznej. Pasażer ciężko oddychał i uskarżał się na silny ból w klatce piersiowej" - powiedział Polskiej Agencji Prasowej Rafał Goeck.Na miejsce zostały wysłane śmigłowiec i statek ratowniczy Bryza. Mężczyzna trafił do szpitala, brak informacji o stanie 65-latka.

Tragedia na promie Stena Spirit. Matka i dziecko nie żyją, śledztwo pod kątem zabójstwa i samobójstwa

Od kilku dni jest głośno o tragedii, do której doszło na innym promie kursującym między Polską a Szwecją, Stena Spirit. 29 czerwca świat obiegła informacja o tym, że dziecko wypadło za burtę promu Stena Spirit z Gdyni do Szwecji, a w ślad za nim wyskoczyła 36-letnia matka. Początkowo wydawało się, że to tragiczny wypadek, a matka chciała bohatersko ratować dziecko. Niestety, kolejnie dni przyniosły szokujące ustalenia. Po pierwsze, uratowani z wody Polacy niestety zmarli. Po drugie, Prokuratura Okręgowa w Gdańsku po zapoznaniu się z materiałem dowodowym ogłosiła, że bada to zdarzenie pod kątem zabójstwa i targnięcia się na życie.

W dziewiczy rejs do Karlskrony wypłynął właśnie prom „Stena Estelle”🛳️. To najnowszy i największy statek we flocie @StenaLine_PL na Morzu Bałtyckim. Będzie łączyć Gdynię z Karlskroną. Szczęśliwej podróży! pic.twitter.com/G2bXJwqSpp— Gdynia (@MiastoGdynia) September 4, 2022

