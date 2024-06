Po wichurze dźwig wpadł do kanału w Gdańsku. Trwa wydobycie sprzętu

Pogodowy horror! To szok, co dzieje się nad Polską. Potężne burze [Zdjęcia]

Po wichurze dźwig wpadł do kanału. Służby nadal pracują

Rzeczniczka prasowa Urzędu Morskiego w Gdyni przekazała PAP w sobotę (29 czerwca) wieczorem, że po godz. 14 została wydobyta pierwsza część dźwigu. – Służby nadal pracują. Aktualnie trwa podejmowanie drugiej części dźwigu. Żegluga turystyczna w tym rejonie na czas działań jest wstrzymana. Wynika to oczywiście ze względów bezpieczeństwa – tłumaczy Magdalena Kierzkowska. Jak dodała, działania koordynowane są w taki sposób, aby miały jak najmniejszy wpływ na możliwość użytkowania kanału. – Stąd od rana do godz. 12:15 żegluga turystyczna była możliwa, następnie od godz. 15:30 do godz. 18 – informuje rzeczniczka Urzędu Morskiego w Gdyni.

Jak podkreśliła Kierzkowska, port pracuje normalnie. – Po zdarzeniu, akwen wokół dźwigu został niezwłocznie oznakowany, profilaktycznie rozstawiono również zaporę olejową. Wydano lokalne ostrzeżenie nawigacyjne, a służby Kapitanatu Portu Gdańsk na bieżąco informują jednostki o możliwości żeglugi i ewentualnych utrudnieniach – podała Kierzkowska.

Do zdarzenia doszło w piątek (28 czerwca) w godzinach popołudniowych. Wskutek wichury, która przeszła nad Gdańskiem do Kanału Kaszubskiego wpadł dźwig stoczniowy stojący przy nabrzeżu na Wyspie Ostrów. Ma szczęście, nie było osób poszkodowanych.

Wczoraj było tak gorąco, że nawet dźwig portowy, pracujący na wyspie Ostrów (Gdańsk) postanowił się wykąpać, blokując częściowo Kanał Kaszubski, którym pływają wszystkie duże jednostki i statki turystyczne.Operacja wyciągania dźwigu może potrwać do jutra. pic.twitter.com/68QqzCDwz7— ♥️🐈‍⬛ Anna P.🎗️ (@astra1004) June 29, 2024