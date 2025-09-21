Pod Bałtykiem powstanie tunel. Będzie miał dwupasmową autostradę

2025-09-21 15:25

W Europie powstaje gigantyczny tunel, który ma całkowicie odmienić transport w regionie. Konstrukcja pod Bałtykiem o długości 18 kilometrów pozwoli kierowcom pokonać trasę w zaledwie kilka minut. To prawdziwy cud inżynierii, który już na etapie budowy budzi zachwyt specjalistów i przyciąga uwagę całego świata.

Tunel pod Bałtykiem

Autor: Shutterstock
Gigantyczny tunel połączy Danię i Niemcy. Cud inżynierii zmieni transport w Europie

Na południu Danii powstaje projekt, który może na zawsze odmienić komunikację w regionie Morza Bałtyckiego. Między wyspami duńską Lolland i niemiecką Fehmarn budowany jest tunel Fehmarnbelt – najdłuższy na świecie tunel zanurzalny. Po ukończeniu inwestycji podróż między Danią a Niemcami skróci się z kilkudziesięciu minut do zaledwie kilku, a czas przejazdu z Hamburga do Kopenhagi zostanie skrócony niemal o połowę.

Fehmarnbelt: najdłuższy tunel zanurzalny na świecie

Tunel Fehmarnbelt będzie miał 18 km długości i poprowadzi dwupasmową autostradę oraz dwie linie kolejowe. Co ciekawe, zamiast tradycyjnego drążenia pod dnem morskim, w dnie cieśniny wykopany został rów, w którym układane są prefabrykowane sekcje tunelu.

W sumie potrzebne będzie 79 takich sekcji oraz 10 mniejszych, w których umieszczone zostaną instalacje elektryczne. Całość po złożeniu i zasypaniu utworzy w pełni szczelny, bezpieczny korytarz transportowy łączący porty Rodbyhavn w Danii i Puttgarden w Niemczech.

Ekologia i zagospodarowanie terenu

Jak można się domyślać, budowa tunelu wiąże się z ogromnym wydobyciem ziemi z dna cieśniny. Inwestorzy jednak w ogóle jej nie marnują, a wykorzystują do powiększania wysp i tworzenia nowych terenów przybrzeżnych. Jak wyjaśnia Henrik Vincentsen, dyrektor generalny spółki Femern A/S, na powiększonych obszarach powstaną m.in. łąki przybrzeżne i bagna, co ma zrekompensować ingerencję w środowisko i stworzyć nowe siedliska dla fauny i flory.

