2025-09-19

Bałtyk to nie tylko plaże i bursztyn - na jego dnie spoczywają tysiące wraków, tajemnicze konstrukcje i "tykająca bomba" w postaci broni chemicznej z czasów wojen. Co gorsza, naukowcy wciąż odkrywają kolejne skarby, złoża surowców i niebezpieczeństwa, które mogą zagrozić środowisku.

Co skrywa dno Bałtyku?

Autor: Co skrywa dno Bałtyku?/ Shutterstock
  • Bałtyk, popularny cel wakacyjnych podróży, kryje w sobie znacznie więcej niż piaszczyste plaże, od tysięcy wraków po tajemnicze konstrukcje.
  • Na dnie spoczywają dziesiątki tysięcy wraków statków, w tym XIX-wieczny żaglowiec z nienaruszonymi butelkami, a także ogromny kamienny mur i tajemnicza "anomalia bałtycka".
  • Jednak największym zagrożeniem są tony śmieci i "tykająca bomba" w postaci broni chemicznej zatopionej po wojnach, budząca obawy naukowców.

Tajemnice Morza Bałtyckiego

Morze Bałtyckie od lat jest jednym z najpopularniejszych kierunków wakacyjnych w Polsce. Każdego lata nad jego brzeg przyjeżdżają tysiące turystów, by odpocząć na piaszczystych plażach, pospacerować po nadmorskich promenadach i cieszyć się morską bryzą. Mało kto jednak zastanawia się, co kryje się w głębinach tego słonawego akwenu. A okazuje się, że dno Bałtyku to prawdziwa skarbnica historii i tajemnic – od tysięcy wraków statków i cennych artefaktów, przez niezwykłe konstrukcje i złoża naturalne, aż po niebezpieczne pozostałości wojen, które wciąż budzą obawy naukowców i ekologów.

Bałtyk skrywa więcej, niż myślisz

Bałtyk zajmuje powierzchnię ok. 415 tys. km² i - jak się okazuje - na tak ogromnym obszarze skrywa się wiele wyjątkowych skarbów, o którym przeciętny Kowalski nie ma zielonego pojęcia. Tematem tym w ostatnim czasie zainteresował się portal geekweek.interia.pl, pisząc, iż prócz popularnych plaż i kurortów, Bałtyk w swoich głębinach kryje dziesiątki tysięcy wraków – statków handlowych, okrętów wojennych i jednostek pasażerskich. Część z nich stała się już atrakcjami dla nurków, ale inne pozostają wciąż nieodkryte.

Do najciekawszych znalezisk ostatnich lat należy XIX-wieczny żaglowiec, na którym wciąż znajdowały się nienaruszone butelki szampana i wody mineralnej. Takie odkrycia są jak kapsuły czasu, które pozwalają zajrzeć w codzienność dawnych marynarzy i kupców.

Niezwykłe konstrukcje i tajemnicze zjawiska

Bałtyk to jednak nie tylko wraki, bowiem na jego dnie odnaleziono także ogromny kamienny mur – jedną z największych i potencjalnie najstarszych tego typu konstrukcji w Europie. Naukowcy wciąż badają jego pochodzenie i znaczenie.

Emocje od lat wzbudza także tzw. anomalia bałtycka, czyli około 60-metrowa struktura przypominająca kształtem kosmiczny spodek. Według relacji nurków, w jej pobliżu sprzęt elektroniczny przestaje działać poprawnie, a naukowcy wciąż próbują ustalić, czym naprawdę jest ta osobliwa formacja.

Byłoby zbyt pięknie gdybyśmy nie wspomnieli również o "tykającej bombie", która skrywa się na dnie Bałtyku. Mowa oczywiście o tonach śmieci, które zalegają w zbiorniku od dekad, lecz nie tylko. W głębiach oprócz ogromnej ilości odpadów znajdziemy też niebezpieczne bronie chemiczne zatopione po I i II wojnie światowej.

