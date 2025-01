"Dulkiewicz do dymisji". Protest mieszkańców Gdańska. Zamknięty most przelał czarę goryczy

Autor:

Spis treści

Nowa technologia w Polsce. Pierwsze sklepy przetestowały już tę metodę

Wielu Polaków zna płatności biometryczne tylko i wyłącznie z filmów science fiction, lecz - jak się okazuje - taka metoda powoli staje się naszą rzeczywistością. Sceny, w których klienci płacą oczami to już nie odległa przyszłość, a teraźniejszość. W Polsce coraz więcej miejsc decyduje się na płatności biometryczne - jakiś czas temu m.in. sieć salonów Empik testowała płatność za pomocą technologii fuzji biometrii tęczówki oka i twarzy. Teraz takie rozwiązanie pojawiło się w kolejnym sklepie, tym razem odzieżowym, a dokładnie w niektórych salonach sieci Diverse, gdzie natkniemy się na terminale eyepos.

Cieszymy się, że możemy współpracować z tak rozpoznawalną marką jak Diverse, która podobnie jak my stawia na innowacje i najwyższą jakość obsługi klienta. Nasze terminale eyepos wprowadzą do sklepów nową jakość, umożliwiając szybsze i bardziej komfortowe dokonywanie płatności bezgotówkowych - zaznaczał Krystian Kulczycki, CEO PayEye, cytuje portal money.pl.

Czy Polacy są gotowi na taką zmianę? Płatność oczami to dla wielu nowość

Choć wielu Polaków przekonało się już do płatności zbliżeniowych, to technologia biometryczna wzbudza na ten moment mieszane uczucia w szczególności wśród osób starszych. Warto jednak podążać i korzystać z najnowszych rozwiązań technologicznych, by ułatwić sobie życie.

Cały proces opiera się na identyfikacji danej osoby na podstawie unikalnych cech fizycznych - w tym przypadku najważniejszym elementem jest tęczówka. Chcąc dokonać płatności oczami trzeba założyć konto w aplikacji PayEye, dodać w niej potrzebne dane - w tym dane karty płatniczej - i wykonać sobie zdjęcie. Następny krok to już płatność przy specjalnym terminalu w danym sklepie. Dajcie znać na naszych social mediach, czy takie rozwiązanie do was przemawia, czy być może jesteście fanami płatności gotówkowych?

Sonda Czy interesujesz się technologią i innowacjami? Tak, to moja pasja Nie, mam inne zainteresowania