Policyjne zatrzymanie w Sopocie. Kobieta zapierała się rękoma i nogami

Ostatecznie w komendzie funkcjonariusze ustalili tożsamość agresywnej i nietrzeźwej kobiety. 20-letnia mieszkanka Sopotu została przebadana przez lekarza, który nie stwierdził, by wymagała pomocy medycznej. Po wytrzeźwieniu została ona przesłuchana. Na podstawie zebranych dowodów policjanci ogłosili podejrzanej zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariuszy i znieważenia ich, do których to zarzutów się przyznała.