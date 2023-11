Policyjny pościg ulicami Gdyni. Kierowca wjechał na chodnik między ludzi

Uciekał przed policjantami. Padły strzały w Gdyni

Do policyjnego pościgu doszło w niedzielę przed południem w Gdyni. Mężczyzna nie zatrzymał się do kontroli drogowej i uciekał przed policjantami. W trakcie pościgu za samochodem, którym kierował 34-latek, doszło do wykorzystania broni służbowej przez jednego z policjantów.

- Policjant przestrzelił oponę samochodu - przekazała oficer gdyńskiej policji podkom. Jolanta Grunert. Dodała, że broń została wykorzystana, aby unieruchomić pojazd, którym uciekał 34-latek.

- W przypadku wykorzystania broni prowadzone są czynności wyjaśniające - przekazała i dodała, że wykluczono przekroczenie uprawnień przez funkcjonariusza.

Podkom. Grunert podała, że podczas ucieczki kierowca volkswagen stwarzał realne zagrożenie życia i zdrowia dla innych uczestników ruchu drogowego. Kierujący uciekając wjechał na chodnik, na którym znajdowali się piesi. W trakcie pościgu doszło do kolizji między volkswagenem i radiowozem. W zderzeniu nikt nie ucierpiał.

Zatrzymany 34-letni mężczyzna miał przy sobie narkotyki i nie ma uprawnień do kierowania pojazdami. Policjanci przewieźli go na badanie krwi pod kątem zawartości środków odurzających w organizmie.

Policja apeluje do osób, które były świadkami tego zdarzenia, o kontakt z komisariatem policji w Gdyni Chyloni pod nr tel. 477421355 lub na nr alarmowy 112.

Policyjny pościg ulicami Łodzi. 25-latek był poszukiwany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.