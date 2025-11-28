Polska - Słowenia: Najwierniejsi kibice wspierali reprezentację! Mamy zdjęcia

Przed meczem towarzyskim Polska - Słowenia reprezentacja Polski kobiet miała powody do radości. Podopieczne Niny Patalon zanotowały bardzo dobry rok 2025 i chciały podsumować ostatnie miesiące udanymi występami w Gdańsku.

Polki, które zyskały sympatię wielu kibiców podczas Euro 2025 kobiet liczyły, że twierdza Polsat Plus Arena ponownie będzie im sprzyjać.

Na portalu se.pl prezentujemy galerię ze zdjęciami i krótkie podsumowanie spotkania.

Polska - Słowenia: Reprezentacja Polski kobiet na Polsat Plus Arenie

Sześć meczów i ani jednej porażki - podopieczne Niny Patalon czują się w Gdańsku jak w domu. Nic więc dziwnego, że kibice coraz chętniej oglądają je w akcji. "Biało-Czerwone" były faworytkami konfrontacji ze Słowenkami. Podobnie ma być 2 grudnia, kiedy to do stolicy Pomorza przyjadą Łotyszki. Fani przyszli na trybuny m.in. dla Ewy Pajor, która regularnie błyszczy w barwach Barcelony. Najwierniejszych kibiców nie powstrzymały nawet niskie temperatury. Zapraszamy do obejrzenia galerii ze zdjęciami Marcina Gadomskiego i gratulujemy najwytrwalszym!

Polska - Słowenia 1:0 (1:0) (Zawistowska 17')

Polska: Szemik - Achcińska, Winakowska, Zieniewicz, Woś, Kamczyk, Szymczak, Kokosz, Tomasiak, Zawistowska, Pajor

Słowenia: Meršnik - Golob, Agrež, Korošec, Čonč, Prašnikar, Eržen, Križaj, Ketiš, Kramžar, Sternad

Początek spotkania należał do Słowenek, ale świetnie w polskiej bramce spisywała się Kinga Szemik. Niewykorzystane sytuacje rywalek poskutkowały... bramką dla "Biało-Czerwonych". Gabriela Grzybowska podała prostopadle, a sytuację wykorzystała Weronika Zawistowska. Warto dodać, że Grzybowska pojawiła się na boisku w pierwszym kwadransie, zmieniając Milenę Kokosz. W końcówce pierwszej połowy na strzał z dystansu zdecydowała się Pajor, ale bramkarka rywalek była czujna.

Po przerwie Słowenki robiły bardzo dużo, aby wyrównać stan meczu, ale dobrą formę potwierdzała Szemik. W końcówce dwie szanse Polek wybroniła Sara Nemet, ale to nie popsuło humoru podopiecznym Niny Patalon. Twierdza Polsat Plus Arena znów nie padła, a Polki zachowały czyste konto.