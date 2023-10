Pomaska kontra Zalewska. Sąd wydał wyrok w trybie wyborczym

To była jej ostatnia podróż. Kierująca seatem nie przeżyła podwójnego zderzenia pod Słupskiem

W poniedziałek (2 października) w Sądzie Okręgowym w Gdańsku zapadł nieprawomocny wyrok w procesie wyborczym przeciwko europosłance Annie Zalewskiej wytoczony przez posłankę Agnieszkę Pomaską. Anna Zalewska zapowiedziała, że odwoła się od wyroku.

W niedzielę wieczorem Zalewska opublikowała w mediach społecznościowych wpisy, na których widać Agnieszkę Pomaską rozdającą ulotki na drodze przy wjeździe do Kolbud koło Gdańska. Napis na jednym z samochodów, do którego podeszła posłanka opozycji, oburzył europosłankę PiS. Na tylnej szybie widać hasło:

"Głosowałeś na PiS? To w***! Żebym cię tu k*** więcej nie widział!".

Europosłanka na portalu "X" (dawniej Twitter) napisała: "A co z kobietami głosującymi na @pisorgpl? Do nich też jest ten komunikat?". Na Facebooku napisała:

"! Z samochodu wysiada posłanka PO - Agnieszka Pomaska. To jest właśnie ich program - hejt i nienawiść! Co na to Borys Budka?".

Pozew w trybie wyborczym

Po tych wpisach Pomaska złożyła pozew w trybie wyborczym przeciwko Zalewskiej do Sądu Okręgowego w Gdańsku.

Rzecznik Sądu Okręgowego w Gdańsku ds. cywilnych sędzia Łukasz Zioła w poniedziałek przekazał, że sąd prawie w całości przychylił się do wniosku skierowanego przez posłankę.

Sąd zakazał Annie Zalewskiej rozpowszechniania nieprawdziwej informacji:

"To jest właśnie ich program-hejt i nienawiść"

oraz nakazał przeproszenie wnioskodawczyni Agnieszki Pomaskiej w terminie 48 godzin od uprawomocnienia się orzeczenia poprzez zamieszczenie na okres 7 dni na portalu "X" na koszt uczestniczki przeprosin o następującej treści:

"Przepraszam panią Agnieszkę Pomaską za użycie słów „To jest właśnie ich program-hejt i nienawiść”."

Ponadto sąd nakazał Zalewskiej wpłacenia kwoty 1,5 tys. zł na rzecz Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Warszawie w terminie 14 dni od uprawomocnienia się postanowienia.

W ocenie sądu kwestionowany przez wnioskodawczynię wpis poczyniony przez uczestniczkę jest wypowiedzą co do faktu, a nie oceną czy też komentarzem. Sąd na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego doszedł do wniosku, iż sporna wypowiedź jest nieprawdziwym stwierdzeniem godzącym w dobre imię pani Agnieszki Pomaski i mogącym wpłynąć na wynik wyborów

- przekazał sędzia Zioła.

Wyjaśnił, że według sądu zastosowane środki wskazane w orzeczeniu są adekwatne do usunięcia negatywnych skutków publikacji nieprawdziwych stwierdzeń.

Sąd nie uwzględnił jedynie wniosku w zakresie umieszczenia w przeprosinach oświadczenia, iż uczestniczka żałuje swojego zachowania, gdyż wyrażenie żalu nie mieści się w granicach środków przewidzianych w art. 111 par. 1 pkt 5 Kodeksu wyborczego

- podkreślił.

Europosłanka Zalewska zapowiedziała, że odwoła się od wyroku. W mediach społecznościowych napisała:

"Decyzja sądu w Gdańsku skandaliczna, niezrozumiała, wbrew faktom. Szykuję odwołanie. Sprawa dotyczy tego zdjęcia. Nie może być zgody na hejt i nienawiść! Opamiętajcie się!"

Decyzja sądu w Gdańsku skandaliczna, niezrozumiała, wbrew faktom. Szykuję odwołanie.Sprawa dotyczy tego zdjęcia. Nie może być zgody na hejt i nienawiść! Opamiętajcie się! pic.twitter.com/RKvLc0W5sm— Anna Zalewska 🇵🇱 (@AnnaZalewskaMEP) October 2, 2023

To drugi wyrok w tej sprawie, w ubiegły piątek decyzją Sądu Okręgowego w Gdańsku posłankę Pomaską ma przeprosić wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin. Sellin po wyroku zapowiedział, że się od niego odwoła.

