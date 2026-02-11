Pomorskie: Radiowóz zderzył się z osobówką. Ranny policjant trafił pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego

Groźne zdarzenie drogowe w Gościcinie z udziałem radiowozu i samochodu osobowego.

Kolizja miała miejsce na skrzyżowaniu ulic Lęborskiej i Równej, poszkodowany został policjant.

Na miejscu interweniowały służby ratunkowe, wprowadzono utrudnienia w ruchu.

Niebezpieczne zdarzenie drogowe w województwie pomorskim. Poszkodowany funkcjonariusz

We wtorkowy wieczór (10 lutego) w Gościcinie w powiecie wejherowskim (woj. pomorskie) doszło do groźnie wyglądającego zdarzenia drogowego z udziałem policyjnego radiowozu i samochodu osobowego. W wyniku kolizji poszkodowany został jeden z policjantów.

Jak podaje Wejherowo998 w mediach społecznościowych, do zdarzenia doszło około godziny 22:10 na na skrzyżowaniu ulic Lęborskiej i Równej (prowadzi tędy droga wojewódzka nr 468). Ze wstępnych ustaleń wynika, że w kolizji uczestniczył oznakowany radiowóz oraz auto osobowe.

Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe, w tym trzy zastępy straży pożarnej: GBA JRG 1 Wejherowo, GCBA JRG 1 Wejherowo i OSP Gościcino, a także policja i zespół ratownictwa medycznego. Przez pewien czas kierowcy musieli liczyć się z utrudnieniami w ruchu na odcinku DW468 w rejonie Gościcina. Służby zabezpieczały teren zdarzenia oraz usuwały jego skutki.

Jak zaznacza portal "Puls Gdańska" - policjant, który ucierpiał w wyniku tego zdarzenia był przytomny i został przekazany pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego. Szczegółowe okoliczności zdarzenia są obecnie wyjaśniane przez odpowiednie służby.

