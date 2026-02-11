Brutalna zemsta w jednej z miejscowości na Pomorzu! Napadli i pobili 43-latka. Chodziło o ojca jednego z nich [GALERIA]

Trzech 19-latków z Lęborka brutalnie zaatakowało 43-latka, kopiąc i bijąc go po głowie.

Policja błyskawicznie zatrzymała sprawców, którzy usłyszeli zarzuty pobicia i spowodowania średniego uszczerbku na zdrowiu.

Grozi im do 5 lat więzienia. Jakie środki zapobiegawcze zastosowała prokuratura?

Kopali i bili po głowie! 19-latkowie z Lęborka odpowiedzą za brutalną napaść

Brutalna „zemsta” za konflikt z ojcem młodego mieszkańca Lęborka (woj. pomorskie) mogła skończyć się tragedią! Prokurator zastosował wobec trzech 19-latków środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego, zakazu opuszczania kraju oraz zakazu zbliżania się i kontaktowania z 43-letnim pokrzywdzonym.

Młodzi mężczyźni są podejrzani o pobicie i spowodowanie obrażeń ciała. Do zdarzenia doszło pod koniec stycznia bieżącego roku. Późnym wieczorem napastnicy niespodziewanie zaatakowali idącego ulicą 43-latka.

- Kopali go i zadawali mu ciosy pięściami w głowę i resztę ciała, powodując u niego obrażenia głowy i klatki piersiowej. O tym, że został pobity, pokrzywdzony powiadomił policjantów kilka dni później - informują funkcjonariusze z Lęborka.

Błyskawiczna akcja policji! Trzech młodych mężczyzn zatrzymano w ich mieszkaniach

Śledztwo w tej sprawie prowadzili policjanci z pionu kryminalnego, którzy błyskawicznie ustalili, kim są podejrzani. Jeszcze tego samego dnia zatrzymali trzech 19-letnich mieszkańców Lęborka w ich domach. Młodzi mężczyźni zostali następnie doprowadzeni do prokuratury.

- Zgromadzone materiały dowodowe pozwoliły na przedstawienie im zarzutów pobicia 43-latka i spowodowania u niego średniego uszczerbku na zdrowiu - dodają funkcjonariusze.

Jak zaznacza policja, za udział w pobiciu, w którym naraża się człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo wystąpienia uszczerbku na zdrowiu grozi kara 5 lat pozbawienia wolności.

