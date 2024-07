Tczew. Kobieta urodziła na tylnym siedzeniu auta

Policjanci z Tczewa pochwalili się na swojej stronie internetowej eskortą kobiety, która właśnie została matką. Okazało się, że poród, do którego doszło w środę, 10 lipca, przed godz. 15.30, odbył się na tylnym siedzeniu samochodu, którym nie zdążył dojechać do szpitala towarzyszący jej mężczyzna. Okazało się, że rodzina nadal potrzebuje pomocy, bo mundurowi zauważyli machającego do nich kierowcę, w związku z czym postanowili eskortować całą trójkę do placówki.

- Dzięki ich profesjonalnemu działaniu rodzina szybko dotarła do szpitala, gdzie mama i noworodek znaleźli się pod opieką specjalistów. Tego samego dnia policjanci wrócili do szpitala, by upewnić się, że z kobietą i jej nowo narodzoną córeczką wszystko jest w porządku. Na szczęście, zarówno mama, jak i dziecko czują się bardzo dobrze - informuje Komenda Powiatowa Policji w Tczewie.