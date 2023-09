Potężna eksplozja w mieszkaniu w Gdyni! "Drzwi od klatki zostały wyrzucone z futryn"

Do pożaru mieszkania na drugim piętrze przy ul. Warszawskiej w Gdyni doszło w czwartek (28 września) po godz. 6. - Po przybyciu na miejsce strażacy stwierdzili, że doszło do wybuchu. Drzwi od klatki zostały wyrzucone z futryn - przekazał PAP oficer prasowy gdyńskiej straży pożarnej kpt. Paweł Przybyłowicz. Dodał, że prawdopodobnie doszło do wybuchu gazu ale - jak zaznaczył - ustalą to policjanci.

Poszkodowany został 62-letni mieszkaniec. Z budynku strażacy ewakuowali ok. 10 osób. - Na miejsce wezwano nadzór budowlany w celu sprawdzenia konstrukcji budynku, pogotowie gazowe i policję - dodał kpt. Przybyłowicz

