Potężny karambol na Obwodnicy Trójmiasta! Zderzyło się dziewięć pojazdów

Poranne zamieszanie potwierdza dyżurny Punktu Informacji Drogowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku. Wojciech Buczek poinformował, że przed godz. 7 na Obwodnicy Trójmiasta między węzłami Gdynia Wielki Kack i Gdynia Chwarzno doszło do zderzenia sześciu samochodów osobowych oraz trzech ciężarówek. Dyżurny dodał, że w wyniku zdarzenia nikt nie ucierpiał. Jezdnia w kierunku Rumi jest zablokowana. Zator na trasie ma ok. 6 kilometrów. Utrudnienia mogą potrwać nawet do godziny 11.

- Uczestnicy trzeźwi, nie ma osób rannych. W związku ze zdarzeniem są utrudnienia w ruchu drogowym. Apelujemy o ostrożność - przekazują nam policjanci z KMP w Gdyni. Nasza redakcja przyłącza się do tych apeli. Warto zdjąć nogę z gazu i zachować odpowiedni poziom konentracji.

