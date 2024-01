Zatrzymywali kierowców do kontroli. Zamiast mandatu dali im zaskakujący prezent

Schował się w wersalce. Zdradził go własny pies. Policjanci pękali ze śmiechu

Policjanci z Kościerzyny z zadowoleniem opisują akcję, która cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Chodzi o działania pn. "Bezpieczne Ferie", które funkcjonariusze realizowali pod koniec stycznia. Mundurowi zwracali uwagę rzecz jasna na prędkość, z jaką poruszali się kierowcy, stan techniczny pojazdów i trzeźwość. Policjanci wyszli jednak z założenia, że karanie niesfornych kierowców to jedno, ale warto również nagrodzić tych, którzy stosują się do przepisów. To właśnie oni mogli liczyć na zaskakującą niespodziankę.

- Kierowcy podróżujący drogą krajową nr 20 w miejscowości Kaliska Kościerskie zostali nagrodzeni. Ci, którzy stosowali się do przepisów, otrzymali upominek w postaci apteczki samochodowej. Prezenty zostały przekazane przez Samorząd Województwa Pomorskiego, a wręczali je kierowcom uczniowie Szkoły Podstawowej w Kaliskach Kościerskich - czytamy w komunikacie Pomorskiej Policji.

Kontrola policyjna zazwyczaj kojarzy się ze sporym stresem, ale w tym przypadku kierowcy, którzy nie mieli niczego na sumieniu, kończyli ją z szerokim uśmiechem na twarzy. Pod tekstem znajdziecie kilka zdjęć z tej okazji.