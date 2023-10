Potwór znęcał się nad 9-latką. "Widoczne były świeże zaczerwienia skóry"

Co tam się stało?!

Policjanci z Pruszcza Gdańskiego (województwo pomorskie) zostali powiadomieni o niepokojącym odkryciu przez dyrekcję szkoły, do której chodzi 9-latka. Funkcjonariusze natychmiast ustalili, że sprawcą jest osoba najbliższa nieletniej. Lekarz pogotowia potwierdził, że dziecko mogło być ofiarą przemocy.

- Na plecach 9-latki widoczne były świeże zaczerwienia skóry, które mogły być efektem przemocy. Wkrótce na miejscu pojawił się podejrzany w tej sprawie mężczyzna. Policjanci zatrzymali na terenie szkoły 36-latka, który trafił do policyjnego aresztu - czytamy w komunikacie Pomorskiej Policji.

Pomorskie: Sprawcy przemocy grozi rok więzienia

Wezwanie w sprawie 9-latki wpłynęło do służb 4 października. Śledczy pod nadzorem prokuratora ustalają okoliczności zdarzenia i sprawdzają, czy wcześniej dochodziło do aktów przemocy wobec najbliższych. Mężczyzna usłyszał zarzut naruszenia nietykalności. Tego typu przestępstwo jest zagrożone karą do roku pozbawienia wolności.

- Policjanci przypominają, jeśli jesteś świadkiem przemocy w rodzinie, nie bądź obojętny, zareaguj. Jeśli zagrożone jest zdrowie lub życie dziecka zawiadom odpowiednie służby - czytamy w komunikacie na stronie KPP w Pruszczu Gdańskim.

