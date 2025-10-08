Powstanie nowa trasa kolejowa w Polsce. Pociągi pojadą 160km/h!

PKP PLK modernizuje kluczową trasę między Lipową Tucholską a Kościerzyną, łączącą Bydgoszcz z Trójmiastem.

Pociągi pasażerskie osiągną prędkość do 160 km/h dzięki elektryfikacji i budowie drugiego toru.

Zwiększy się bezpieczeństwo na przejazdach, a podróżni skorzystają z nowych przystanków.

Jakie jeszcze korzyści przyniesie ta inwestycja dla mieszkańców regionu?

Wielka modernizacja torów na północy Polski

Na północy Polski trwają wielkie kolejowe zmiany. PKP Polskie Linie Kolejowe zapowiedziały modernizację kolejnego odcinka linii nr 201, łączącej Bydgoszcz z Trójmiastem. Inwestycja obejmie trasę Lipowa Tucholska – Kościerzyna, a w planach jest nie tylko przebudowa istniejącego toru, lecz także budowa drugiego toru, elektryfikacja trasy i nowe przystanki.

Jak poinformował Przemysław Zieliński z zespołu prasowego PKP PLK, modernizacja obejmie około 40 kilometrów torów. Po zakończeniu prac pociągi pasażerskie będą mogły pędzić nawet 160 km/h, a towarowe do 120 km/h. To ogromna zmiana, bowiem dziś w niektórych miejscach pociągi muszą zwalniać nawet do 30 km/h.

Powstanie nowoczesna linia kolejowa na Pomorzu

Jak podaje serwis portalsamorzadowy.pl, trasa zostanie w pełni zelektryfikowana, a podróżni skorzystają z nowych, komfortowych peronów na stacji Szałamaje oraz przystankach Wojtal, Olpuch i Podleś. Powstanie również nowy przystanek Szenajda (gm. Kościerzyna), który ma poprawić dostęp do kolei dla mieszkańców okolicznych miejscowości.

Modernizacja linii nr 201 obejmie także połączenia z linią nr 203 Tczew - Kostrzyn. W ramach inwestycji powstaną nowe łącznice: Czarna Woda - Łąg Południowy oraz Szałamaje - Łąg, które mają usprawnić ruch pociągów towarowych i pasażerskich.

Bezpieczne i sprawne prowadzenie pociągów będzie możliwe dzięki zabudowie komputerowych urządzeń systemu sterowania ruchem kolejowym. Zapewnimy wyższy poziom bezpieczeństwa na skrzyżowaniach dróg z torami. Nowe rogatki i sygnalizatory zostaną zabudowane łącznie na 14 przejazdach kolejowo-drogowych. Zbudujemy, przebudujemy lub zmodernizujemy 28 obiektów inżynieryjnych, w tym mosty, wiadukty i przepusty - wyjaśniał Przemysław Zieliński z zespołu prasowego PKP PLK, czytamy na portalsamorzadowy.pl.

PKP PLK planuje, że umowa z wykonawcą zostanie podpisana w III kwartale 2026 roku, a zakończenie wszystkich robót nastąpi do końca 2029 roku. Inwestycja ma nie tylko poprawić komfort podróży i skrócić czas przejazdu, ale też zwiększyć atrakcyjność regionu i rozwój transportu kolejowego w północnej Polsce.

🚆 Ostatni przetarg dla „Węglówki” ogłoszony!Modernizacja linii nr 201 (Bydgoszcz – Gdynia) wchodzi w finałową fazę. Na odcinku Lipowa Tucholska – Kościerzyna powstanie drugi tor, elektryfikacja i nowe przystanki.Dzięki projektowi:🔹 powstanie drugi tor i trasa zostanie… pic.twitter.com/9dZYt45NPZ— PLK SA (@PKP_PLK_SA) October 6, 2025

Sonda Czy jechaliście w tym roku pociągiem? Tak Nie