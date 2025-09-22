Pendolino do Zakopanego za 1 zł! PKP IC rzuca kolejną promocję dla Polaków

Anastazja Lisowska
2025-09-22 15:10

Pendolino ruszy wkrótce do Zakopanego, a pierwsze przejazdy będą kosztować zaledwie 1 zł! PKP Intercity zapowiada rozpoczęcie sprzedaży drugiej tury tanich biletów już w najbliższych dniach. Bez wątpienia chętni powinni się pospieszyć, bowiem poprzednia pula rozeszła się w mgnieniu oka.

Wraca Pendolino

i

Autor: Andrzej Lange/Super Express Wraca Pendolino
PKP Intercity ponownie zaskakuje pasażerów wyjątkową promocją. Po ogromnym sukcesie pierwszego przejazdu Pendolino do Zakopanego za symboliczną złotówkę przewoźnik ogłosił uruchomienie kolejnego kursu w tej samej cenie. Sprzedaż biletów ruszy już wkrótce, a chętnych na szybką i komfortową podróż pod Tatry na pewno nie zabraknie!

Pendolino do Zakopanego za 1 zł! PKP Intercity uruchamia drugi promocyjny kurs

Ogromne zainteresowanie przejazdem Pendolino do stolicy Tatr przeszło najśmielsze oczekiwania. Bilety na pierwszy promocyjny kurs Warszawa – Zakopane w cenie 1 zł rozeszły się błyskawicznie, a więcej w tym temacie pisaliśmy tutaj: Pendolino uruchamia nowe połączenie. Tak tanich biletów jeszcze nie było! W związku z tak dużym zainteresowaniem, Ministerstwo Infrastruktury i PKP Intercity postanowiły uruchomić dodatkowy skład, który wyruszy już 18 października.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Pendolino w Szczecinie

11 zdjęć

Pendolino pod Tatry w podwójnej odsłonie

Minister infrastruktury Dariusz Klimczak ogłosił w ostatnich dniach na mediach społecznościowych, że rusza drugi pociąg specjalny, którym pasażerowie przejadą się za symboliczną złotówkę. Sprzedaż rozpocznie się w środę 24 września.

Pendolino do Zakopanego? Tak! I to w podwójnej dawce. Bilety na pierwszy pociąg sprzedały się błyskawicznie, dlatego… uruchamiamy drugi już 18.10! Rezerwuj swoje miejsce i jedź w stronę Tatr komfortowo, szybko i bez korków - napisał szef resortu na platformie X.

Pendolino znad morza w góry od grudnia

Promocyjne przejazdy to zapowiedź nowej oferty PKP Intercity. Okazuje się bowiem, że od 14 grudnia na trasę wyruszy Express InterCity Premium, który połączy Gdynię z Zakopanem w około 7 godzin. Skład zatrzyma się m.in. w Warszawie i Krakowie, a w sezonie letnim pojedzie aż do Kołobrzegu.

Pendolino do Zakopanego to nie tylko wygoda i brak korków na „zakopiance”, ale też ogromna szansa dla lokalnej turystyki. Szybkie i prestiżowe połączenie może przyciągnąć nowych turystów i wzmocnić wizerunek Zakopanego jako kurortu z nowoczesną infrastrukturą.

