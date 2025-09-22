Pendolino do Zakopanego za 1 zł! PKP IC rzuca kolejną promocję dla Polaków

PKP Intercity ponownie zaskakuje promocją, oferując przejazdy Pendolino do Zakopanego za symboliczną złotówkę.

Po ogromnym sukcesie pierwszej puli, przewoźnik uruchamia drugi promocyjny kurs 18 października, a sprzedaż biletów rusza 24 września.

Nie przegap szansy na komfortową podróż pod Tatry i dowiedz się, jak skorzystać z tej wyjątkowej oferty!

PKP Intercity ponownie zaskakuje pasażerów wyjątkową promocją. Po ogromnym sukcesie pierwszego przejazdu Pendolino do Zakopanego za symboliczną złotówkę przewoźnik ogłosił uruchomienie kolejnego kursu w tej samej cenie. Sprzedaż biletów ruszy już wkrótce, a chętnych na szybką i komfortową podróż pod Tatry na pewno nie zabraknie!

Pendolino do Zakopanego za 1 zł! PKP Intercity uruchamia drugi promocyjny kurs

Ogromne zainteresowanie przejazdem Pendolino do stolicy Tatr przeszło najśmielsze oczekiwania. Bilety na pierwszy promocyjny kurs Warszawa – Zakopane w cenie 1 zł rozeszły się błyskawicznie, a więcej w tym temacie pisaliśmy tutaj: Pendolino uruchamia nowe połączenie. Tak tanich biletów jeszcze nie było! W związku z tak dużym zainteresowaniem, Ministerstwo Infrastruktury i PKP Intercity postanowiły uruchomić dodatkowy skład, który wyruszy już 18 października.

Pendolino pod Tatry w podwójnej odsłonie

Minister infrastruktury Dariusz Klimczak ogłosił w ostatnich dniach na mediach społecznościowych, że rusza drugi pociąg specjalny, którym pasażerowie przejadą się za symboliczną złotówkę. Sprzedaż rozpocznie się w środę 24 września.

Pendolino do Zakopanego? Tak! I to w podwójnej dawce. Bilety na pierwszy pociąg sprzedały się błyskawicznie, dlatego… uruchamiamy drugi już 18.10! Rezerwuj swoje miejsce i jedź w stronę Tatr komfortowo, szybko i bez korków - napisał szef resortu na platformie X.

🚄✨ Pendolino do Zakopanego? Tak! I to w podwójnej dawce. Bilety na pierwszy pociąg sprzedały się błyskawicznie, dlatego… uruchamiamy drugi już 18.10! 🏔️🔥👉 Rezerwuj swoje miejsce i jedź w stronę Tatr komfortowo, szybko i bez korków.➡️ Cena 1 zł. Sprzedaż rusza już w… pic.twitter.com/QLQw90dRdK— Dariusz Klimczak (@DariuszKlimczak) September 20, 2025

Pendolino znad morza w góry od grudnia

Promocyjne przejazdy to zapowiedź nowej oferty PKP Intercity. Okazuje się bowiem, że od 14 grudnia na trasę wyruszy Express InterCity Premium, który połączy Gdynię z Zakopanem w około 7 godzin. Skład zatrzyma się m.in. w Warszawie i Krakowie, a w sezonie letnim pojedzie aż do Kołobrzegu.

Pendolino do Zakopanego to nie tylko wygoda i brak korków na „zakopiance”, ale też ogromna szansa dla lokalnej turystyki. Szybkie i prestiżowe połączenie może przyciągnąć nowych turystów i wzmocnić wizerunek Zakopanego jako kurortu z nowoczesną infrastrukturą.