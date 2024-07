Pożar na terenie Portu Gdańsk. Kłęby dymu widać z wielu kilometrów

Do pożaru doszło przy ulicy Oliwskiej w Gdańsku w dzielnicy Nowy Port. - Płonie hala o wymiarach 50 na 80 metrów, wypełniona najprawdopodobniej tworzywami sztucznymi. Sytuacja nie jest opanowana, ogień cały czas intensywnie się rozwija. Na chwilę obecną nie mam informacji o osobach poszkodowanych – przekazał kapitan Andrzej Piechowski z Komendy Miejskiej PSP w Gdańsku w rozmowie z TVN24.pl

Płonąca hala na nabrzeżu oliwskim, czyli niedaleko ujścia kanału portowego do Zatoki Gdańskiej. W pobliżu znajduje się dużo zabudowań mieszkalnych. Niestety, kierunek wiatru jest niekorzystny i dym leci w kierunku zabudowań. Strażacy apelują do mieszkańców o to, by nie wychodzić z domu i nie otwierać okien.

Sytuacja nie jest opanowana. Jak przekazała Państwowa Straż Pożarna, na miejscu pracuje 13 zastępów PSP, a kolejne są w drodze. W akcji uczestniczą również dwa statki gaśnicze. Na miejsce płynie również wielozadaniowy statek Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, który ma pomóc w akcji. Na miejsce dociera również grupa ratownictwa chemicznego.