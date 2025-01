Drugi pożar znanej restauracji w Gdyni. Ewakuowano 60 osób. Tajemnicze okoliczności

Pogoda na luty 2025: Prognozy długoterminowe mówią jasno. Plany na ferie do wymiany. Dominuje czerwony kolor

Gdynia. Drugi pożar restauracji Casa Cubeddu Ristorante da Domenico. Ewakuowano 60 osób

W sobotę 25 stycznia wybuchł pożar znanej w Trójmieście restauracji. Konieczna była ewakuacja pracowników i gości.

"W Gdyni, przy ul. Spółdzielczej 1, doszło do pożaru dachu w restauracji. Łącznie ewakuowano 60 osób, w tym 40 gości i 20 członków obsługi. Na miejscu działa 7 zastępów straży pożarnej, w tym oficer operacyjny" - informuje portal Remiza.pl.

Tajemnicze okoliczności. Znowu doszło do podpalenia?

Do pierwszego pożaru restauracji Casa Cubeddu Ristorante da Domenico doszło w nocy z 21 na 22 czerwca 2023 roku. Właścicielka Angelika Wierszyło-Cubeddu była przekonana, że doszło do podpalenia.

- Ktoś po prostu wrzucił przez okno do kuchni koktajl Mołotowa. Nie jesteśmy w stanie rozpoznać twarzy tego człowieka, ale najprawdopodobniej była to osoba młoda. Nagranie przekazaliśmy policji i czekamy co przyniesie śledztwo. Podobno mają zostać też zabezpieczone nagrania z miejskiego monitoringu, więc może wówczas uda się rozpoznać sprawcę - mówiła w rozmowie z Trojmiasto.pl.

W maju 2024 roku funkcjonariusze ABW zatrzymali trzech członków grupy dywersyjnej podejrzewanych o podpalenia: dwóch obywateli Białorusi i Polaka. Grozi im od 10 lat więzienia nawet do dożywocia. Według ustaleń "Rzeczpospolitej" mieli oni podpalić m.in. skład palet w Markach pod Warszawą i włoską restaurację w Gdyni.

Tak wyglądała restauracja po pierwszym pożarze:

