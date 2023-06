Znana restauracja z Trójmiasta spłonęła. Wszystko wskazuje na podpalenie

Restauracja Casa Cubeddu Ristorante da Domenico z Gdyni, znana trójmiejskim miłośnikom kuchni włoskiej, spłonęła, i to prawdopodobnie w wyniku podpalenia - informuje Trojmiasto.pl. Do pożaru doszło w nocy z 21 na 22 czerwca, a ogień strawił m.in. dach i werandę. Zniszczenia są jednak znacznie bardziej poważne, bo wszystkie pomieszczenia zalała też woda potrzebna do walki z żywiołem. Właścicielka lokalu ujawniła nagranie z monitoringu, gdzie widać uciekającą spod budynku osobę oraz wybuch i pojawienie się płomieni w kuchni restauracji. Kobieta nie ma wątpliwości, że doszło do podpalenia. - Ktoś po prostu wrzucił przez okno do kuchni koktajl Mołotowa. Nie jesteśmy w stanie rozpoznać twarzy tego człowieka, ale najprawdopodobniej była to osoba młoda. Nagranie przekazaliśmy policji i czekamy co przyniesie śledztwo. Podobno mają zostać też zabezpieczone nagrania z miejskiego monitoringu, więc może wówczas uda się rozpoznać sprawcę - mówi Angelika Wierszyło-Cubeddu w rozmowie z Trojmiasto.pl.

Co mówi policja w Gdyni?

Jak mówi podkomisarz Jolanta Grunert, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Gdyni, mundurowi prowadzili na miejscu zdarzenia czynności, m.in. z wykorzystaniem przewodnika z psem tropiącym. To właśnie funkcjonariusze z rutynowego patrolu jako pierwsi zobaczyli, że w lokalu przy ul. Spółdzielczej wybuchł pożar, zabezpieczając miejsce do momentu przyjazdu straży pożarnej. Sprawą zajęła się również prokuratura.

Do pożaru restauracji doszło krótko po remoncie

Jak informuje Trojmiasto.pl, restauracja z Gdyni została niedawno wyremontowana, a jej właścicielka zastanawia się teraz, czy nie wynająć innego lokalu. Tymczasem zaprzyjaźnione osoby z całą ekipą restauracji osoby założyły zbiórkę pieniędzy, by można było przystąpić do kolejnego, tym razem wymuszonego remontu.

- Pomóżmy odbudować to cudowne miejsce, co uruchamiało zmysły smaku i zapachu. Odbudujmy NASZ WSPÓLNY DOM, który dla wielu z nas wiąże się z pięknymi wspomnieniami, ważnymi uroczystościami, ważnymi chwilami spędzonymi przy cudownie smacznym jedzeniu i pięknej muzyce. Pomóżmy zebrać pieniądze dla pracowników, którzy zostają bez pracy na sezon wakacyjny, który właśnie się rozpoczął. O nich powinniśmy zatroszczyć się najbardziej. To nie tylko Polacy, ale również Włosi czy bracia i siostry z Ukrainy. Co teraz z nimi? - czytamy na Zrzutka.pl.

