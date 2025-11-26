Pożar wędzarni pod Tczewem. Z żywiołem walczy trzynaście zastępów straży

Spis treści
Pożar wędzarni w Dalwinie
Strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze wędzarni o godzinie 14:00. Na miejsce wysłano łącznie trzynaście zastępów straży pożarnej. Akcja gaśnicza prowadzona jest zarówno z ziemi, jak i z podnośników.
Polecany artykuł:
Pracownicy ewakuowali się przed przyjazdem strażaków
Na szczęście, według wstępnych informacji, nikt nie został poszkodowany. 12 pracowników wędzarni zdołało ewakuować się na zewnątrz przed przybyciem straży pożarnej.
Utrudnienia dla kierowców. Droga jest zablokowana
W związku z akcją gaśniczą, droga powiatowa z Sobowidza do Stanisławia została zablokowana. Utrudnienia w ruchu mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Służby apelują o ostrożność i wybieranie alternatywnych tras.
Na chwilę obecną nie wiadomo, co było przyczyną pożaru.