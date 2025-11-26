Pożar wędzarni pod Tczewem. Z żywiołem walczy trzynaście zastępów straży

2025-11-26 15:54

W środę, 26 listopada po południu służby ratunkowe zostały postawione w stan alarmu. W miejscowości Dalwin, w gminie Tczew, wybuchł pożar wędzarni. Na miejsce natychmiast skierowano trzynaście zastępów straży pożarnej, które rozpoczęły walkę z żywiołem.

Pożar wędzarni w Dalwinie

Strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze wędzarni o godzinie 14:00. Na miejsce wysłano łącznie trzynaście zastępów straży pożarnej. Akcja gaśnicza prowadzona jest zarówno z ziemi, jak i z podnośników.

Pracownicy ewakuowali się przed przyjazdem strażaków

Na szczęście, według wstępnych informacji, nikt nie został poszkodowany. 12 pracowników wędzarni zdołało ewakuować się na zewnątrz przed przybyciem straży pożarnej.

Utrudnienia dla kierowców. Droga jest zablokowana

W związku z akcją gaśniczą, droga powiatowa z Sobowidza do Stanisławia została zablokowana. Utrudnienia w ruchu mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Służby apelują o ostrożność i wybieranie alternatywnych tras.

Na chwilę obecną nie wiadomo, co było przyczyną pożaru.

