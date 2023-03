Kradzież stulecia na Amberif w Gdańsku? Nieoficjalnie: Złodzieje zabrali biżuterię o wartości ok. miliona euro

Czy dojdzie do przełomu ws. zaginięcia Iwony Wieczorek? Jak informuje Fakt.pl, Paweł P., który usłyszał wcześniej zarzuty dotyczące utrudniania śledztwa, ma zostać znowu przesłuchany, ale tym razem przez prokuratora "Archiwum X" w Krakowie. Podejrzany to znajomy 19-latki, z którą bawił się w dniu zaginięcia, tj. 16 lipca i w nocy z 16 na 17 lipca 2010 r. Obydwoje mieli najpierw razem z innymi osobami przebywać na posesji babci 35-letniego obecnie mężczyzny, a później przenieść się Dream Clubu w Sopocie, który Wieczorek opuściła już sama. Dziewczyna miała później dzwonić do Pawła P. kilkanaście razy, o czym informują bilingi.

Matka podejrzanego zapłaciła poręczenie majątkowe

Chęć ponownego przesłuchania mężczyzny przez prokuratora "Archiwum X" potwierdza jego adwokat Krzysztof Woliński, który dodaje, że nie wie jeszcze, czy czynności z jego klientem mają zostać wykonane w Krakowie, czy Gdańsku. Obrońca 35-latka wyjaśnia ponadto, że kwotę 50 tys. zł poręczenia majątkowego, jaką wyznaczył sąd, uregulowała matka podejrzanego.

- Teraz czekamy na dalszy bieg wypadków - mówi w rozmowie z Fakt.pl Woliński.

