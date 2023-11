Tak zginął Grzegorz Borys? Rana postrzałowa głowy, szokujące informacje!

Kurier z Gdańska zrobił to podczas dnia próbnego. Co za wstyd!

Informacje o śmierci Grzegorza Borysa spłynęły w poniedziałek (6 listopada 2023 r.). Ciało poszukiwanego 44-latka znaleziono w zbiorniku Lepusz, zaledwie kilka kilometrów od domu. Policjanci i prokuratorzy nie podawali oficjalnych informacji na temat przyczyny zgonu zawodowego żołnierza. W kolejnych godzinach pojawiły się nowe ustalenia. - Grzegorz Borys miał ranę postrzałową głowy. Prawdopodobnie po wejściu do wody strzelił sobie bronią domowej roboty w głowę - powiedział dziennikarzowi Wirtualnej Polski jeden z funkcjonariuszy Żandarmerii Wojskowej. W tej chwili wszystko wskazuje na samobójstwo.

Grzegorza Borysa szukali od 20 października

44-letni Grzegorz Borys od samego początku był głównym podejrzanym w sprawie zabójstwa 6-letniego Olusia z Gdyni. Ciało chłopczyka znalazła mama. Natychmiast przekazała policji, że to prawdopodobnie zawodowy żołnierz dokonał strasznej zbrodni. W ten piątek (20 października 2023 r.) rozpoczęła się spektakularna obława. Pojawiły się zakazy wchodzenia do lasu, a funkcjonariusze, wojskowi, psy tropiące i strażacy działali nawet kilkanaście godzin dziennie. 6 listopada, ok. godziny 10:30 saperzy ujawnili zwłoki poszukiwanego. Przeprowadzone na miejscu czynności potwierdziły, że to Grzegorz Borys.

