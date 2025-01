Rusza nabór do Gdyńskiej Rady Kobiet. Kandydatki i kandydaci mogą zgłaszać swoje aplikacje

Ksiądz Rafał Główczyński znany jest m.in. za sprawą social mediów, gdzie co jakiś czas publikuje treści związane z religią. Duchowny działa również na platformie YouTube, gdzie posługuje się nickiem "Ksiądz z osiedla". Na jego kanale znajdziemy sporo treści związanych z kościołem i religią oraz - co ciekawe - czasami pojawią się tam także swego rodzaju wywiady. Dużą popularnością cieszy się rozmowa z siostrą Anielą Garecką, która znana jest ze swoich kulinarnych zdolności. Kobieta wydała kilka książek kucharskich oraz prowadziła program kulinarny "Anielska Kuchnia" w stacji Religia.tv. Choć mało kto o tym wie, to okazuje się, że Siostra Aniela przez ponad 60 lat gotowała dla wielu duchownych, w tym nawet dla Jana Pawła II - jak wspomina ten okres w swoim życiu?

Siostra Aniela gotowała dla księży. Jak wspomina ten czas?

Siostra Aniela przez lata związana była z Wyższym Seminarium Duchownym Salwatorianów w Bagnie w powiecie Trzebnickim, znajdującym się na Dolnym Śląsku, gdzie gotowała dla duchownych posiłki, pełniąc tym samym funkcję szefowej kuchni. W rozmowie z księdzem Rafałem podkreślała, że praca w seminarium była dla niej zawsze misją, którą wspomina z uśmiechem na ustach.

Uważam, że moje gotowanie, zwłaszcza w seminarium, jest współudziałem w wychowaniu kapłanów. To wielka radość, a miłość do ludzi i Boga nadaje sens wszystkiemu, co robię - wyjawiła zakonnica w filmie na platformie YouTube.

Ksiądz Rafał Główczyński postanowił zapytać siostrę, czy być może napotkały ją w trakcie tak wieloletniej służby jakieś kryzysy. Okazuje się, że zakonnica przez cały ten czas była szczęśliwa i wdzięczna Bogu.

Nigdy tak nie myślałam. Nie miałam kryzysów ani wątpliwości. Wszystko, co robiłam, robiłam z radością. Jeśli pojawiał się nawał pracy, Pan Bóg zawsze posyłał kogoś do pomocy - mówiła siostra Aniela.

