Makabryczne odkrycie w Słupsku. Znaleziona ręka potwierdza brutalne zabójstwo Mateusza D.

Jak poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Słupsku, Paweł Wnuk, opinia biegłego z zakresu badań DNA potwierdziła, że znaleziona 17 grudnia 2025 roku przy ul. Moniuszki w Słupsku lewa ręka ludzka należała do 31-letniego Mateusza D., ofiary zabójstwa. Prokurator dodał, że wciąż weryfikowane są okoliczności związane z umieszczeniem ręki przy wiacie śmietnikowej.

Przypomnijmy, że o znalezieniu lewej ludzkiej ręki w grudniu 2025 roku słupska prokuratura poinformowała dzień później. Szczątki zostały zabezpieczone i przekazane do badań patomorfologicznych.

Brutalne zabójstwo w Słupsku. Alan G. usłyszał zarzuty

Do zabójstwa Mateusza D. doszło 24 listopada 2025 roku w jednym z mieszkań w Słupsku. Mężczyzna wynajmował je razem z podejrzanym o zbrodnię 19-letnim Alanem G. Jak wynika z ustaleń śledztwa, G. najpierw w łazience zadał 31-latkowi pięć śmiertelnych ciosów w okolice serca, a następnie przy użyciu noży kuchennych poćwiartował jego ciało. Rozczłonkowane szczątki umieścił w workach i w walizce przeniósł do Parku Kultury i Wypoczynku w Słupsku, gdzie je zakopał, a walizkę spalił.

Po zabójstwie 19-latek użył telefonu ofiary i wysłał do matki Mateusza D. sms z żądaniem 100 tys. zł w zamian za jego uwolnienie.

Próba zatuszowania zbrodni i fałszywe zeznania

1 grudnia 2025 roku Alan G. sam zgłosił się na Komendę Miejską Policji w Słupsku, składając fałszywe zawiadomienie o przestępstwie oraz fałszywe zeznania na temat rozboju, którego na nim miał się rzekomo dopuścić Mateusz D. Jeszcze tego samego dnia 19-latek został zatrzymany. Policja ustaliła miejsce ukrycia zwłok Mateusza D., którego zaginięcie kilka dni wcześniej zgłosiła rodzina i znajomi z pracy.

4 grudnia Alan G. usłyszał zarzuty. 19-latek jest podejrzany o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem współlokatora 31-letniego Mateusza D. ze zbezczeszczeniem jego zwłok. Kolejne zarzuty dotyczą usiłowania wymuszenia rozbójniczego oraz fałszywego zawiadomienia o przestępstwie.

Sąd Rejonowy w Słupsku przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował wobec mężczyzny trzymiesięczny areszt. Za popełnienie zbrodni zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem grozi nawet dożywocie.

