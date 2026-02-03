Jechał Oplem po pijanemu i zabił motorowerzystę! 39-latek trafił do aresztu. Grozi mu długa odsiadka

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
PAP
PAP
2026-02-03 13:50

Pod Zieloną Górą doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął 44-letni motorowerzysta. Sprawcą okazał się pijany kierowca Opla Astry, który uderzył w jednoślad. Mężczyzna miał aż 2,3 promila alkoholu w organizmie. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące. Za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym pod wpływem alkoholu grozi mu wiele lat za więziennymi murami.

Autor: KMP Zielona Góra/ Materiały prasowe

Pijany kierowca Opla Astra zabił motorowerzystę. Tragedia pod Zieloną Górą

Do zdarzenia doszło w piątek, 30 stycznia, wieczorem na skrzyżowaniu DK32 z lokalną drogą w pobliżu wsi Smolno Małe, w powiecie zielonogórskim. Jak poinformowała podinsp. Małgorzata Stanisławska z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze, 39-letni kierowca Opla Astry, skręcając z drogi głównej, uderzył w motorowerzystę.

- 39-latek, kierując Oplem Astrą, uderzył w motorowerzystę, który skręcał z głównej drogi w lewo, w kierunku wsi Smolno Małe – relacjonowała podinsp. Stanisławska.

Śmiertelny wypadek i pożar pojazdów. Pijany kierowca usłyszał zarzuty

Siła uderzenia była tak duża, że motorowerzysta upadł na jezdnię, a jego pojazd uderzył w jadącego z naprzeciwka Citroena Berlingo. W wyniku tego oba pojazdy stanęły w płomieniach. Na miejscu zginął 44-letni kierowca jednośladu.

- Na skutek uderzenia kierujący jednośladem upadł na jezdnię, a motorower uderzył w jadącego z naprzeciwka Citroena Berlingo. Oba pojazdy zapaliły się – dodała policjantka.

Areszt dla sprawcy. Grozi mu długie więzienie

Po przebadaniu okazało się, że 39-letni kierowca Opla miał 2,3 promila alkoholu w organizmie. Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzuty. Decyzją sądu został aresztowany na trzy miesiące. Grozi mu od pięciu do 20 lat więzienia.

