Balony nad Oberlausitz

Na poligonie Oberlausitz w Saksonii, tuż przy granicy z Polską, trwa intensywna faza manewrów „Colder Iron 2026”, podczas których niemiecka armia testuje zrzut ulotek za pomocą... balonów z helem. Jak informuje „Süddeutsche Zeitung”, celem jest sprawdzenie, czy w sytuacji kryzysowej – gdy zawiodą internet, prąd lub tradycyjne kanały komunikacji – można dotrzeć do mieszkańców odciętych od informacji.

„W razie realnego zagrożenia ulotki mają trafić do ludzi, których nie da się inaczej osiągnąć”

– przekazało Landeskommando Sachsen, cytowane przez niemieckie media.

Ulotki mogą przekroczyć granicę

Choć balony mają lądować na poligonie Oberlausitz, wojsko przyznaje, że wiatr może ponieść je znacznie dalej. „Süddeutsche Zeitung” podkreśla, że ulotki mogą dotrzeć do Polski i Czech, dlatego oba kraje zostały oficjalnie poinformowane o ćwiczeniach.

Niemieckie portale regionalne, m.in. MDR i Alles-Lausitz, dodają, że balony mogą wznieść się nawet na 5 tysięcy metrów, a każdy z nich niesie pakiet ponad 2 tysięcy ulotek.

Co znajduje się na ulotkach?

To na razie tylko materiały treningowe – proste kartki z symbolem i krótką informacją dla znalazcy. W wersji testowej część z nich drukowana jest również po polsku, co potwierdzają lokalne media w Saksonii.

„To nie propaganda, lecz test systemu alarmowego”

– podkreślają wojskowi cytowani przez portal Tag24. „Chodzi o sprawdzenie, czy w sytuacji kryzysowej dotrzemy do ludzi w trudno dostępnych miejscach”.

100 żołnierzy przerzuconych do Saksonii

Za ćwiczenia odpowiada Zentrum Operative Kommunikation der Bundeswehr. Do Saksonii przerzucono około 100 żołnierzy z Mayen w Nadrenii-Palatynacie, którzy obsługują balony, sprzęt meteorologiczny i pojazdy transportowe.

Manewry potrwają do 4 lutego, a ich scenariusz obejmuje m.in. . analizę wiatru, wyznaczanie stref zrzutu i ocenę skuteczności dotarcia do odbiorców.

Polskie reakcje? Na razie cisza

Choć niemieckie media otwarcie piszą o możliwości pojawienia się ulotek w Polsce, polskie służby nie wydały dotąd oficjalnego komunikatu. W regionie przygranicznym mieszkańcy zastanawiają się jednak, czy w najbliższych dniach nie znajdą na podwórkach niemieckich kartek.

