Kierowcy poruszający się po polskich drogach dobrze wiedzą, że obszar zabudowany to teren szczególnie kontrolowany przez policję. Mimo to właśnie w tych miejscach najczęściej dochodzi do przekroczeń prędkości, jednak często nie z brawury, lecz z nieporozumienia. Granice obszaru zabudowanego nie zawsze są bowiem oczywiste, a sposób ustawiania znaków potrafi zmylić nawet doświadczonych kierowców. W efekcie wielu z nich wpada prosto w policyjne patrole, które regularnie ustawiają się tuż za znakami D-42. Dlaczego właśnie tam i jakie pułapki kryją się w przepisach dotyczących oznakowania?

Dlaczego policja rozstawia się za znakiem D-42?

Początek obszaru zabudowanego to miejsce, w którym policjantom łatwo "złapać" piratów drogowych, którzy nie dostosowują prędkości do zasad obowiązujących w terenie zabudowanym. Tym samym więc w takim rejonie można wypisać sporo mandatów. Jak więc nie dać się złapać i o czym pamiętać?

Czym właściwie jest znak D-42?

Znak D-42 informuje, że kierowca wjeżdża na obszar zabudowany. Od tego miejsca:

obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h,

za przekroczenie prędkości grożą wyższe mandaty i punkty karne,

zmieniają się zasady zatrzymywania,

obowiązuje m.in. zakaz wyprzedzania pojazdów uprzywilejowanych.

Gdzie zaczyna się, a gdzie kończy obszar zabudowany?

Teoretycznie sprawa jest prosta - znak D-42 oznacza początek obszaru zabudowanego, a znak D-43 jego koniec. W praktyce jednak zdarzają się sytuacje, które wprowadzają kierowców w błąd.

Przepisy mówią jasno:

znak D-42 ustawia się we właściwym miejscu granicy obszaru zabudowanego,

jeśli droga wielokrotnie przecina takie obszary, znak stawia się na każdej ich granicy.

Problem pojawia się wtedy, gdy odległość między kolejnymi obszarami zabudowanymi jest bardzo niewielka. Jeśli przestrzeń między początkiem a końcem obszaru zabudowanego jest mniejsza niż 300 metrów, przepis przewiduje uproszczenie:

nie stawia się tam znaków D-42 i D-43, aby uniknąć dezorientacji kierowców.

Zamiast tego wprowadza się czasowe podwyższenie prędkości znakiem B-33.

I tu ważna pułapka – takie podwyższenie prędkości nie dotyczy wszystkich pojazdów. Zgodnie z przepisami:

kierowcy samochodów osobowych, motocykli i aut do 3,5 t mogą jechać szybciej,

autobusy i ciężarówki powyżej 3,5 t nadal obowiązuje limit 50 km/h.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Nowe fotoradary w Polsce

Obszar zabudowany się nie kończy - co robić?

Zdarza się, że kierowca mija znak D-42 ustawiony dla przeciwnego kierunku jazdy i błędnie uznaje, że właśnie wyjechał z obszaru zabudowanego. Jeśli jednak nie ma znaku D-43, to obszar zabudowany wciąż obowiązuje – zwłaszcza gdy obejmuje on sąsiadujące miejscowości. W takich miejscach zamiast "końca zabudowanego" pojawia się jedynie kolejny znak D-42 tuż za tablicą miejscowości, jako potwierdzenie ciągłości. To częsta pułapka, którą policja bardzo chętnie kontroluje.