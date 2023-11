Przywiązał dwa psy do palety na mrozie! Znasz ich właściciela?

Ktoś przywiązał dwa pieski do palety i zostawił je na mrozie. Policja szuka właściciela zwierzaków

Zapomniał o własnych psach? A może świadomie je porzucił na mrozie, przywiązane pod sklepem? Kartuscy policjanci szukają właściciela dwóch zwierzaków, które zostały zostawione pod jednym ze sklepów w Dzierżążnie. Ludzie nie pozostali obojętni na los piesków i powiadomili mundurowych o tym, że zwierzęta są przywiązane podwójną smyczą do palety i marzną na mrozie od trzech godzin. Policjanci przyjechali na miejsce, ale właściciela psów nadal nigdzie nie było. Tymczasem było bardzo zimno i padał śnieg. Psy trafiły pod opiekę OTOZ Animals w Kościerzynie, policja szuka ich właściciela i prosi o informacje. Jeśli wiesz, kto porzucił psy, zadzwoń na policję pod numer 47 74 22 222 lub pod numer 112. Zgłoszenie może być anonimowe.

"Policjanci apelują do mieszkańców, by zaalarmowali, gdy widzą zwierzę w złych warunkach"

"Porzucenie psa jest przestępstwem za które grozi wysoka grzywna, a do tego kara pozbawienia wolności. Przy minusowych temperaturach nie zapominajmy naszych czworonożnych przyjaciołach. Mundurowi przypominają, że to na właścicielu czworonoga zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt spoczywa obowiązek opieki nad zwierzęciem. Policjanci apelują do mieszkańców, by zaalarmowali gdy widzą zwierzę w złych warunkach" - apelują policjanci na swojej stronie internetowej.

