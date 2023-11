Fundacja z Pompą robi wszystko, aby pomóc dzieciom chorym na białaczkę. Wspiera Klinikę Pediatrii, Hematologii i Onkologii UCK w Gdańsku. Niestety, w halloweenową noc (31 października 2023) ktoś podpalił auta, należące do fundacji. - "To było podpalenie" - najpierw stwierdzili gaszący nasze auta strażacy, a następnego dnia potwierdził biegły, który oglądał wypalone wraki. Na szczęście nikomu z nas nic się nie stało - powiedziała Prezes gdańskiej Fundacji z Pompą Marta Czyż-Taraszkiewicz. - Jednak obraz spalających się samochodów, ogień sięgający koron drzew na długo zostanie w naszych głowach. Jest mi ogromnie przykro, ciężko uspokoić emocje. Wartość aut nie była duża, ale znaczenie w działalności Fundacji ogromne - dodała.

W mediach społecznościowych fundacji czytamy, że "Kropelka" - bardzo lubiana przez wszystkich maskotka Fundacji z Pompą - przez jakiś czas nie dotrze do chorych onkologicznie dzieci, małych pacjentów Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii UCK w Gdańsku. Nie zmieści się ona do małego auta. - Często trzeba jej nawet "pomóc" przejść przez zwykłe drzwi czy wsiąść do windy. Tak samo z fundacyjnym namiotem – przewiezienie go nawet w dużym aucie wymagało wyjęcia dwóch rzędów siedzeń - przekazują przedstawiciele fundacji.

- My damy radę. Do szkoły, na uczelnię, do pracy dojdziemy na piechotę, pojedziemy rowerem czy komunikacją miejską. Jednak dla działalności Fundacji strata dwóch dużych aut, to prawdziwa katastrofa - powiedziała Marta Czyż-Taraszkiewicz.

Ruszyła zbiórka dla Fundacji z Pompą

- Biliśmy się z myślami, bo wiemy, że sami macie dużo problemów i potrzeb. Nie mamy jednak wyjścia, bardzo potrzebujemy dużego auta do transportu towarów i osób pracujących na rzecz chorych na nowotwory dzieciaków z Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii UCK w Gdańsku. Dlatego ogłaszamy zbiórkę na nowe duże auto dla Fundacji z Pompą! Całkowicie je ubezpieczymy, żeby już nigdy nie powtórzyła się sytuacja, w której w razie problemów, nie będziemy mieli za co go odkupić. Potrzebujemy stu tysięcy złotych. Pomóżcie nam pomagać, bo nam chwilowo opadły skrzydła… - apeluje fundacja.

Więcej informacji i link do zbiórki znajdziecie w tym miejscu. Pod tekstem prezentujemy również galerię z pożaru i odnośnik do wpłat. Zachęcamy do włączenia się w akcję pomocy dla fundacji, która pomaga ratować życia młodych pacjentów.