Rekordowa ilość dotacji w Gdyni. Mieszkańcy ruszyli po wsparcie

W minionym roku została złożona rekordowa ilość wniosków, dzięki czemu mamy realny wpływ na poprawę jakości powietrza na terenie naszego miasta, co wpływa na poprawę komfortu życia nas wszystkich. Jesteśmy dumni z naszych mieszkańców, że tak licznie zgłosili się do Biura ds. Energetyki, które zajmuje się dotacjami na wymianę tzw. kopciuchów

– mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.

W 2023 roku przyznano w Gdyni łącznie 179 dotacji miejskich, z czego 47 to dotacje na wymianę dotychczasowego źródła energii na ekologiczne, powodujące zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Najczęściej mieszkańcy wymieniali stare piece węglowe na instalację gazową. Najwyższa kwota dofinansowania do wymiany źródła wynosiła 4306,50 zł, a najniższa 1800 zł. Pozostałe dotacje dotyczyły ograniczenia zużycia energii konwencjonalnej w gospodarstwach domowych, poprzez zakup i montaż odnawialnego źródła energii. Najczęściej wybieranymi inwestycjami były panele fotowoltaiczne oraz pompy ciepła. Najniższa kwota dotacji w tych przypadkach wynosiła 2500 zł, a najwyższa 5000 zł (dotyczyła instalacji na budynku wielorodzinnym).

Chcielibyśmy uczulić mieszkańców na to, aby jak najszybciej zaplanowali działania zmierzające do zmiany nieefektywnych systemów centralnego ogrzewania. W przypadku pieców bezklasowych, muszą bowiem zdążyć z wymianą oraz wykonaniem prac już wkrótce, przed sezonem grzewczym 2024/2025

– dodaje Marek Łucyk.

Należy przypomnieć, że zgodnie z zapisami w wojewódzkiej uchwale antysmogowej dla miast, z kotłów centralnego ogrzewania oraz pieców spalających pellet, czy węgiel - można korzystać najpóźniej do lipca 2035 roku (chodzi o najwyższą, 5 klasę jakości). Piece i kotły o niższej klasie (3 i 4) należy wymienić do września 2026 roku. Te, które nie mają jej określonej albo są 1 lub 2 kategorii, należy wymienić już do września 2024 r. Wnioski wraz z załącznikami należy składać w Kancelarii Urzędu Miasta w terminie do 1 września 2024 roku (dotyczy realizacji w 2025 roku).

