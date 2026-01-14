Rewolucja na polskich drogach. Surowsze kary i nowe zasady od 2026 r.

Rok 2026 przyniesie prawdziwą rewolucję dla kierowców w Polsce. Wchodzą w życie nowe przepisy, które oznaczają surowsze kary, zmiany w obowiązujących zasadach oraz większą odpowiedzialność na drogach. Celem jest poprawa bezpieczeństwa i ograniczenie liczby wypadków, jednak dla wielu zmotoryzowanych nowe regulacje mogą okazać się kosztowne i dotkliwe.

Kierowcy muszą mieć się na baczności. 2026 to rok zmian!

Rok 2026 przyniesie kierowcom największe zmiany w przepisach ruchu drogowego od lat, a nowelizacja podpisana przez Prezydenta Karola Nawrockiego, zakłada znaczne zaostrzenie kar za wykroczenia, w szczególności za nadmierną prędkość czy lekceważenie zakazów prowadzenia pojazdów. Część nowych przepisów zaczęła już obowiązywać, a kolejne wejdą w życie 2 marca 2026 r.

Prawo jazdy stracisz szybciej - także poza miastem

Do tej pory automatyczne zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące groziło kierowcom przekraczającym prędkość o co najmniej 50 km/h jedynie w obszarze zabudowanym. Nowe przepisy rozszerzają tę zasadę także na drogi jednojezdniowe dwukierunkowe poza miastem – na trasach tej kategorii policja będzie mogła odebrać dokument bezpośrednio na miejscu kontroli. To jednak nie koniec nowości!

Jeszcze surowiej za jazdę mimo zakazu

Jedną z najistotniejszych nowości jest zaostrzenie konsekwencji dla kierowców, którzy prowadzą auto mimo zakazu. Dotychczas takie wykroczenie skutkowało przedłużeniem zakazu o dodatkowe miesiące. Od 2026 r. lekceważenie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy będzie skutkowało cofnięciem uprawnień. 

Zmiany dotyczą także młodych kierowców

Nowelizacja wprowadza również zmiany w zasadach dotyczących młodych kierowców, bowiem 17-latkowie będą mogli uzyskać prawo jazdy kategorii B, jednak z ograniczeniem:

  • prowadzenie pojazdu możliwe tylko pod nadzorem dorosłego opiekuna,
  • złamanie tego zakazu będzie traktowane jak jazda bez uprawnień i może skutkować mandatem lub utratą prawa jazdy.
