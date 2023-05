Rolnik z Pomorza zwariował! Nie uwierzycie, co zrobił z traktorem

Gdańsk. Pokłócili się o kobietę. Pijany w sztok 32-latek zrobił to z jego samochodem!

Do zdarzenia doszło w jednej z małych miejscowości w gminie Osieczna (województwo pomorskie). Szczegóły przekazał "Super Expressowi" asp. sztab. Marcin Kunka z KPP w Starogardzie Gdańskim. W poniedziałek (15 maja 2023 r.) ok. godziny 13:00, pijany jak bela rolnik usiadł za kierownicą ursusa. - Mężczyzna był do tego stopnia pijany, że zjechał z drogi i uderzył w ogrodzenie prywatnej posesji. Na miejscu funkcjonariusze zastali ciągnik rolniczy stojący przodem na uszkodzonym ogrodzeniu, a za jego kierownicą śpiącego traktorzystę - wyjaśnia policjant z starogardzkiej komendy.

Pomorskie. Pijany rolnik zasnął w traktorze. Grozi mu więzienie

Policjant ze Starogardu Gdańskiego dodaje, że mężczyzna został doprowadzony do komendy, gdzie zbadano go pod kątem alkoholu w organizmie. Alkomat wykazał w jego organizmie ponad 2,5 promila. Policjanci zatrzymali traktorzyście jego prawo jazdy. Teraz śledczy przedstawią 40-latkowi zarzut dotyczący kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwym.

- W najbliższym czasie mężczyzna stanie przed sądem, gdzie odpowie za popełnienie przestępstwa drogowego. Kodeks karny przewiduje za ten czyn karę do 2 lat pozbawienia wolności. Policjanci przypominają, że bezpieczeństwo na drodze zaczyna się od trzeźwego kierowcy. Alkohol obniża zdolności psychomotoryczne i wpływa negatywnie na percepcję, kondycję ruchową, czas reakcji i koncentrację - podsumowuje asp. sztab. Marcin Kunka.

Nasza redakcja przyłącza się do apeli służb. Pod żadnym pozorem nie wolno wsiadać za kierownicę pod wpływem alkoholu lub używek! Jadący "na podwójnym gazie" stwarzają niebezpieczeństwo nie tylko dla siebie, ale przede wszystkim dla innych uczestników ruchu. Policjanci zapewniają, że dla takich delikwentów nie będzie taryfy ulgowej.

