Rutynowa kontrola w Lęborku. Kierowca na podwójnym gazie, pasażer wylądował za kratkami

Narkotykowy rajd w Lęborku. 31-latek pod wpływem metamfetaminy

W sobotni wieczór, 13 czerwca, po godzinie 20:00 funkcjonariuszki drogówki zatrzymały do kontroli Peugeota poruszającego się Aleją Niepodległości w Lęborku. Za kierownicą siedział 31-letni mieszkaniec powiatu wejherowskiego. Jego zachowanie od początku zwróciło uwagę policjantek – mężczyzna był wyraźnie pobudzony i zdenerwowany. Choć alkomat nie wykazał obecności alkoholu, narkotest dał wynik sugerujący, że kierowca mógł znajdować się pod wpływem metamfetaminy oraz benzodiazepinów.

- Policjantki zatrzymały mężczyznę, jego prawo jazdy i odholowały Peugeota. Od 31-latka została pobrana krew do badań na zawartość środków odurzających. Do komendy Policji doprowadzony został też 28-letni pasażer, mieszkaniec Lęborka, bowiem sprawdzenie jego danych w policyjnych systemach informacyjnych wykazało, że mężczyzna jest poszukiwany do odbycia kary roku i dziesięciu miesięcy pozbawienia wolności. Sąd Rejonowy w Lęborku skazał go na pobyt w więzieniu za przestępstwo posiadania narkotyków – informują funkcjonariusze z Lęborka.

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Poszukiwany 28-latek został przekazany do zakładu karnego, gdzie odbędzie wcześniej zasądzoną karę. Los kierowcy pozostaje natomiast w rękach biegłych. Kluczowe będą wyniki badań krwi, które mają ostatecznie potwierdzić lub wykluczyć obecność środków odurzających w organizmie 31-latka podczas prowadzenia samochodu.

- Śledczy przedstawią mu zarzuty przestępstwa zagrożonego karą 3 lat pozbawienia wolności i co najmniej 3-letnim zakazem prowadzenia pojazdów – dodają mundurowi.

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