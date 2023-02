Sceny jak z gangsterskiego filmu! Ukraińcy dusili go plastikowym workiem, okradli i wyrzucili z samochodu

Iwona Wieczorek i Patryk G. To on jest kluczem do rozwiązania zagadki zaginięcia Iwony? Co wie były chłopak nastolatki?

Pod koniec stycznia w Gdańsku doszło do szokującego rozboju. Ofiarą przestępstwa padł 40-letni mężczyzna, który nie spodziewając się podstępu, na al. Grunwaldzkiej wsiadł do samochodu z oznaczeniami taksówki. Usiadł na przednim fotelu pasażera, a gdy pojazd ruszył, został zaatakowany w brutalny sposób. Dwaj Ukraińcy siedzący na tylnych fotelach zaczęli go dusić przy użyciu plastikowego worka, który zarzucili ofierze na głowę. Dodatkowo pokrzywdzony był bity pięściami, a cudzoziemcy zabrali mu kurtkę, portfel z dokumentami, kartę bankomatową, kluczyki do samochodu i telefon. Mężczyzna wycenił straty na kwotę prawie 2000 złotych.

Kilka dni po zdarzeniu policjanci zatrzymali 27-letniego obywatela Ukrainy i zabezpieczyli samochód marki Skoda Octavia, którym poruszali się sprawcy. Tego samego dnia kryminalni z Wrzeszcza ustalili miejsce pobytu drugiego z podejrzanych w tej sprawie. Funkcjonariusze weszli do jednego z salonów gier i podczas przeszukania pomieszczenia na zapleczu lokalu zatrzymali 19-latka z Gdańska. Kilka godzin później na terenie Sopotu w ręce funkcjonariuszy wpadł 40-letni mężczyzna - trzeci z napastników. Trzej obywatele Ukrainy zostali doprowadzeni do prokuratury, gdzie usłyszeli zarzuty za rozbój oraz za usiłowanie wykonania transakcji kartą bankomatową należącą do pokrzywdzonego. Sąd zgodził się na zastosowanie wobec nich trzymiesięcznego aresztu. Za dokonanie rozboju grozi im do 12 lat pozbawienia wolności, natomiast za usiłowanie kradzieży z włamaniem mogą trafić do więzienia na 10 lat.

