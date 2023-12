Pomagają potrzebującym zwierzakom. Gdyńskie schronisko wkracza w nowy etap

Zbliżamy się do końca bardzo ważnej dla Gdyni, gdynian i gdyńskich zwierzaków inwestycji. Pamiętam Ciapkowo sprzed budowy i cieszę się widząc, jak wiele się zmieniło, jak dobrą infrastrukturę mają dzisiaj podopieczni Ciapkowa. To co wydarzy się w najbliższym czasie, to poprawienie infrastruktury dla opiekunów. Będą tu pomieszczenia socjalne, biurowe, miejsce do przyjmowania chętnych do adopcji, będzie miejsce na prowadzenie spotkań i szkoleń. To bardzo ważne, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że Ciapkowo prowadzi niezwykle intensywną pracę na rzecz edukacji, na rzecz namawiania do adopcji bezdomnych zwierzaków