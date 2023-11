Co dalej ze sprawą?

Pogrzeb Grzegorza Borysa. Gdzie zostanie pochowany? Jest decyzja o ciele

km | PAP 12:39

Wracamy do sprawy, którą w ostatnich tygodniach żyła cała Polska. Ciało Grzegorza Borysa zostało wydane osobie uprawnionej - przekazała w środę Polskiej Agencji Prasowej rzeczniczka prokuratury Okręgowej w Gdańsku prok. Grażyna Wawryniuk. Zastrzegła przy tym, że nie były to instytucje państwowe. Co to oznacza w kontekście pogrzebu?